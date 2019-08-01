Матч завершен
Абердин
Абердин
5:0
прошлый матч 1 : 1
Матч завершен
Чихура
Сачхере
Лига Европы, 2 раунд

Лига Европы,

2 раунд
1 авг. 2019, 21:45 МСК
1.08.2019, 21:45 МСК
четверг
Составы
Абердин
мин
4
Консидайн
Эндрю Консидайн
90
2
Логан
Шэйлум Логан
90
10
МакГинн
Нилл МакГинн
90
22
Ойо
Фунсо Ойо
90
1
Льюис
Джо Льюис
90
11
Хеджс
Райан Хеджс
90
5
Маккена
Скотт Маккена
90
Запасные
20
Черны
Томаш Черны
7
Брайсон
Крэйг Брайсон
8
Уилсон
Джеймс Уилсон
17
Мэй
Стив Мэй