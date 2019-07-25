Матч завершен
Чихура
Сачхере
1:1
прошлый матч 0 : 5
Матч завершен
Абердин
Абердин
Лига Европы, 2 раунд

Лига Европы,

2 раунд
25 июля 2019, 19:45 МСК
25.07.2019, 19:45 МСК
четверг
Составы
Абердин
мин
4
Консидайн
Эндрю Консидайн
90
2
Логан
Шэйлум Логан
90
10
МакГинн
Нилл МакГинн
90
22
Ойо
Фунсо Ойо
90
1
Льюис
Джо Льюис
90
14
Тэйлор
Эш Тэйлор
90
11
Хеджс
Райан Хеджс
90
5
Маккена
Скотт Маккена
90
Запасные
20
Черны
Томаш Черны
7
Брайсон
Крэйг Брайсон
8
Уилсон
Джеймс Уилсон