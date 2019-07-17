Матч завершен
Чихура
Сачхере
2:1
прошлый матч 2 : 1
Матч завершен
Фола
Эш
Лига Европы, 1 раунд

Лига Европы,

1 раунд
17 июля 2019, 19:00 МСК
17.07.2019, 19:00 МСК
среда
Составы