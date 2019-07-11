Матч завершен
Фола
Эш
1:2
прошлый матч 1 : 2
Матч завершен
Чихура
Сачхере
Лига Европы, 1 раунд

Лига Европы,

1 раунд
11 июля 2019, 20:30 МСК
11.07.2019, 20:30 МСК
четверг
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