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Эдуардс Тиденбергс
№10
Полузащитник
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Команда
Вентспилс
Гражданство
Латвия
Дата рождения
18 дек. 1994 (25) лет
Рост
183
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы квалификация
Сезон:
2019/2020
2018/2019
14.08.2019
14 авг. 2019
ср
19:00
Витория Гимараеш
6 : 0
Вентспилс
14.08.2019
14 авг. 2019
ср
19:00
был в запасе
Витория Гимараеш
6
Вентспилс
0
был в запасе
8.08.2019
8 авг. 2019
чт
19:45
Вентспилс
0 : 3
Витория Гимараеш
8.08.2019
8 авг. 2019
чт
19:45
был в запасе
Вентспилс
0
Витория Гимараеш
3
был в запасе
1.08.2019
1 авг. 2019
чт
21:00
Гзира Юнайтед
2 : 2
Вентспилс
1.08.2019
1 авг. 2019
чт
21:00
минуты: 1' - 90'
Гзира Юнайтед
2
Вентспилс
2
минуты: 1' - 90'
25.07.2019
25 июля 2019
чт
17:45
Вентспилс
4 : 0
Гзира Юнайтед
25.07.2019
25 июля 2019
чт
17:45
был в запасе
Вентспилс
4
Гзира Юнайтед
0
был в запасе
18.07.2019
18 июля 2019
чт
18:00
Теута
1 : 0
Вентспилс
18.07.2019
18 июля 2019
чт
18:00
был в запасе
Теута
1
Вентспилс
0
был в запасе
11.07.2019
11 июля 2019
чт
17:45
Вентспилс
3 : 0
Теута
11.07.2019
11 июля 2019
чт
17:45
был в запасе
Вентспилс
3
Теута
0
был в запасе