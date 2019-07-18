Матч завершен
Теута
Дуррес
1:0
прошлый матч 0 : 3
Матч завершен
Вентспилс
Вентспилс
Лига Европы, 1 раунд

Лига Европы,

1 раунд
18 июля 2019, 18:00 МСК
18.07.2019, 18:00 МСК
четверг
Составы
Теута
мин
3
Арапи
Ренато Арапи
90
Запасные
19
Османи
Тефик Османи
77
Проньи
Герхард Проньи
Вентспилс
мин
2
Алшенат
Джеан Сони Алшенат
90
24
Мамах
Абдул-Гафар Мамах
90
9
Сергийчук
Михаил Сергийчук
90
8
Казачок
Евгений Казачок
90
Запасные
10
Тиденбергс
Эдуардс Тиденбергс