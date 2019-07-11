Матч завершен
Вентспилс
Вентспилс
Сергийчук 5
3:0
прошлый матч 0 : 1
Матч завершен
Теута
Дуррес
Лига Европы, 1 раунд

Лига Европы,

1 раунд
11 июля 2019, 17:45 МСК
11.07.2019, 17:45 МСК
четверг
Составы
Вентспилс
мин
2
Алшенат
Джеан Сони Алшенат
90
24
Мамах
Абдул-Гафар Мамах
90
9
Сергийчук
Михаил Сергийчук
5'
5'
90
8
Казачок
Евгений Казачок
90
Запасные
10
Тиденбергс
Эдуардс Тиденбергс
Теута
мин
3
Арапи
Ренато Арапи
90
77
Проньи
Герхард Проньи
90
Запасные
19
Османи
Тефик Османи