Матч завершен
Витория Гимараеш
Гимараеш
Тейшейра 79
6:0
прошлый матч 3 : 0
Матч завершен
Вентспилс
Вентспилс
Лига Европы, 3 раунд

Лига Европы,

3 раунд
14 авг. 2019, 19:00 МСК
14.08.2019, 19:00 МСК
среда
Составы
Витория Гимараеш
мин
56
Силва
Мигель Силва
90
2
Энрике
Энрике
90
29
Ани
Флоран Ани
90
6
Тапсоба
Эдмон Тапсоба
90
Запасные
10
Тейшейра
Жоао Карлос Тейшейра
79'
Вентспилс
мин
2
Алшенат
Джеан Сони Алшенат
90
24
Мамах
Абдул-Гафар Мамах
90
9
Сергийчук
Михаил Сергийчук
90
Запасные
8
Казачок
Евгений Казачок
10
Тиденбергс
Эдуардс Тиденбергс