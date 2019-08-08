Матч завершен
Вентспилс
Вентспилс
0:3
прошлый матч 0 : 6
Матч завершен
Витория Гимараеш
Гимараеш
Лига Европы, 3 раунд

Лига Европы,

3 раунд
8 авг. 2019, 19:45 МСК
8.08.2019, 19:45 МСК
четверг
Составы
Вентспилс
мин
2
Алшенат
Джеан Сони Алшенат
90
24
Мамах
Абдул-Гафар Мамах
90
9
Сергийчук
Михаил Сергийчук
90
8
Казачок
Евгений Казачок
90
Запасные
10
Тиденбергс
Эдуардс Тиденбергс
Витория Гимараеш
мин
56
Силва
Мигель Силва
90
2
Энрике
Энрике
90
29
Ани
Флоран Ани
90
6
Тапсоба
Эдмон Тапсоба
90
Запасные
10
Тейшейра
Жоао Карлос Тейшейра