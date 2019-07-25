Матч завершен
Вентспилс
Вентспилс
4:0
прошлый матч 2 : 2
Матч завершен
Гзира Юнайтед
Гзира
Лига Европы, 2 раунд

Лига Европы,

2 раунд
25 июля 2019, 17:45 МСК
25.07.2019, 17:45 МСК
четверг
Составы
Вентспилс
мин
2
Алшенат
Джеан Сони Алшенат
90
24
Мамах
Абдул-Гафар Мамах
90
9
Сергийчук
Михаил Сергийчук
90
8
Казачок
Евгений Казачок
90
Запасные
10
Тиденбергс
Эдуардс Тиденбергс
Гзира Юнайтед
мин
16
Хабер
Джастин Хабер
90
Запасные
13
Балдаччино
Клиффорд Балдаччино