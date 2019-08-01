Матч завершен
Гзира Юнайтед
Гзира
2:2
прошлый матч 0 : 4
Матч завершен
Вентспилс
Вентспилс
Казачок 72
Сергийчук 79
Лига Европы, 2 раунд

Лига Европы,

2 раунд
1 авг. 2019, 21:00 МСК
1.08.2019, 21:00 МСК
четверг
Составы
Гзира Юнайтед
мин
16
Хабер
Джастин Хабер
90
Запасные
13
Балдаччино
Клиффорд Балдаччино
Вентспилс
мин
2
Алшенат
Джеан Сони Алшенат
90
24
Мамах
Абдул-Гафар Мамах
90
8
Казачок
Евгений Казачок
72'
72'
90
10
Тиденбергс
Эдуардс Тиденбергс
90
Запасные
9
Сергийчук
Михаил Сергийчук
79'