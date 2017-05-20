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Серж Н'Гуессан
№13
Полузащитник
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Команда
Нанси
Гражданство
Кот-д'Ивуар
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
франция. лига 1
Сезон:
2016/2017
20.05.2017
20 мая 2017
сб
22:00
Нанси
3 : 1
Сент-Этьен
20.05.2017
20 мая 2017
сб
22:00
минуты: 39' - 90'
Нанси
3
Сент-Этьен
1
минуты: 39' - 90'
06.05.2017
06 мая 2017
сб
21:00
Нанси
0 : 3
Монако
06.05.2017
06 мая 2017
сб
21:00
был в запасе
Нанси
0
Монако
3
был в запасе
04.03.2017
04 марта 2017
сб
19:00
ПСЖ
1 : 0
Нанси
04.03.2017
04 марта 2017
сб
19:00
был в запасе
ПСЖ
1
Нанси
0
был в запасе
08.02.2017
08 февр. 2017
ср
21:00
Лион
4 : 0
Нанси
08.02.2017
08 февр. 2017
ср
21:00
был в запасе
Лион
4
Нанси
0
был в запасе
28.01.2017
28 янв. 2017
сб
22:00
Нанси
0 : 2
Бордо
28.01.2017
28 янв. 2017
сб
22:00
был в запасе
Нанси
0
Бордо
2
был в запасе
10.12.2016
10 дек. 2016
сб
22:00
Нанси
2 : 0
Анжер
10.12.2016
10 дек. 2016
сб
22:00
минуты: 87' - 90'
Нанси
2
Анжер
0
минуты: 87' - 90'
04.12.2016
04 дек. 2016
вс
19:00
Марсель
3 : 0
Нанси
04.12.2016
04 дек. 2016
вс
19:00
минуты: 1' - 88'
Марсель
3
Нанси
0
минуты: 1' - 88'
30.11.2016
30 нояб. 2016
ср
21:00
Нанси
4 : 0
Метц
30.11.2016
30 нояб. 2016
ср
21:00
был в запасе
Нанси
4
Метц
0
был в запасе
26.11.2016
26 нояб. 2016
сб
22:00
Монпелье
0 : 0
Нанси
26.11.2016
26 нояб. 2016
сб
22:00
минуты: 1' - 90'
Монпелье
0
Нанси
0
минуты: 1' - 90'
19.11.2016
19 нояб. 2016
сб
22:00
Нанси
1 : 0
Дижон
19.11.2016
19 нояб. 2016
сб
22:00
минуты: 1' - 90'
Нанси
1
Дижон
0
минуты: 1' - 90'
05.11.2016
05 нояб. 2016
сб
19:00
Монако
6 : 0
Нанси
05.11.2016
05 нояб. 2016
сб
19:00
был в запасе
Монако
6
Нанси
0
был в запасе
29.10.2016
29 окт. 2016
сб
21:00
Нанси
2 : 0
Кан
29.10.2016
29 окт. 2016
сб
21:00
минуты: 76' - 90'
Нанси
2
Кан
0
минуты: 76' - 90'
25.09.2016
25 сент. 2016
вс
18:00
Нанси
0 : 1
Ницца
10'
10'
10'
25.09.2016
25 сент. 2016
вс
18:00
минуты: 1' - 67'
Нанси
0
Ницца
1
минуты: 1' - 67'
21.09.2016
21 сент. 2016
ср
20:00
Бастия
0 : 0
Нанси
21.09.2016
21 сент. 2016
ср
20:00
был в запасе
Бастия
0
Нанси
0
был в запасе
27.08.2016
27 авг. 2016
сб
21:00
Нанси
0 : 2
Генгам
27.08.2016
27 авг. 2016
сб
21:00
был в запасе
Нанси
0
Генгам
2
был в запасе
20.08.2016
20 авг. 2016
сб
21:00
Ренн
2 : 0
Нанси
20.08.2016
20 авг. 2016
сб
21:00
минуты: 1' - 75'
Ренн
2
Нанси
0
минуты: 1' - 75'
14.08.2016
14 авг. 2016
вс
16:00
Нанси
0 : 3
Лион
40'
40'
40'
14.08.2016
14 авг. 2016
вс
16:00
минуты: 1' - 90'
Нанси
0
Лион
3
минуты: 1' - 90'