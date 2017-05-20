Серж Н'Гуессан
№13
Полузащитник
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Команда
Нанси
Гражданство
Кот-д'Ивуар
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
20.05.2017 20 мая 2017 сб 22:00
Нанси
3 : 1
Сент-Этьен
20.05.2017 20 мая 2017 сб 22:00
минуты: 39' - 90'
Нанси
3
Сент-Этьен
1
минуты: 39' - 90'
06.05.2017 06 мая 2017 сб 21:00
Нанси
0 : 3
Монако
06.05.2017 06 мая 2017 сб 21:00
был в запасе
Нанси
0
Монако
3
был в запасе
04.03.2017 04 марта 2017 сб 19:00
ПСЖ
1 : 0
Нанси
04.03.2017 04 марта 2017 сб 19:00
был в запасе
ПСЖ
1
Нанси
0
был в запасе
08.02.2017 08 февр. 2017 ср 21:00
Лион
4 : 0
Нанси
08.02.2017 08 февр. 2017 ср 21:00
был в запасе
Лион
4
Нанси
0
был в запасе
28.01.2017 28 янв. 2017 сб 22:00
Нанси
0 : 2
Бордо
28.01.2017 28 янв. 2017 сб 22:00
был в запасе
Нанси
0
Бордо
2
был в запасе
10.12.2016 10 дек. 2016 сб 22:00
Нанси
2 : 0
Анжер
10.12.2016 10 дек. 2016 сб 22:00
минуты: 87' - 90'
Нанси
2
Анжер
0
минуты: 87' - 90'
04.12.2016 04 дек. 2016 вс 19:00
Марсель
3 : 0
Нанси
04.12.2016 04 дек. 2016 вс 19:00
минуты: 1' - 88'
Марсель
3
Нанси
0
минуты: 1' - 88'
30.11.2016 30 нояб. 2016 ср 21:00
Нанси
4 : 0
Метц
30.11.2016 30 нояб. 2016 ср 21:00
был в запасе
Нанси
4
Метц
0
был в запасе
26.11.2016 26 нояб. 2016 сб 22:00
Монпелье
0 : 0
Нанси
26.11.2016 26 нояб. 2016 сб 22:00
минуты: 1' - 90'
Монпелье
0
Нанси
0
минуты: 1' - 90'
19.11.2016 19 нояб. 2016 сб 22:00
Нанси
1 : 0
Дижон
19.11.2016 19 нояб. 2016 сб 22:00
минуты: 1' - 90'
Нанси
1
Дижон
0
минуты: 1' - 90'
05.11.2016 05 нояб. 2016 сб 19:00
Монако
6 : 0
Нанси
05.11.2016 05 нояб. 2016 сб 19:00
был в запасе
Монако
6
Нанси
0
был в запасе
29.10.2016 29 окт. 2016 сб 21:00
Нанси
2 : 0
Кан
29.10.2016 29 окт. 2016 сб 21:00
минуты: 76' - 90'
Нанси
2
Кан
0
минуты: 76' - 90'
25.09.2016 25 сент. 2016 вс 18:00
Нанси
0 : 1
Ницца
10'
10'
10'
25.09.2016 25 сент. 2016 вс 18:00
минуты: 1' - 67'
Нанси
0
Ницца
1
минуты: 1' - 67'
21.09.2016 21 сент. 2016 ср 20:00
Бастия
0 : 0
Нанси
21.09.2016 21 сент. 2016 ср 20:00
был в запасе
Бастия
0
Нанси
0
был в запасе
27.08.2016 27 авг. 2016 сб 21:00
Нанси
0 : 2
Генгам
27.08.2016 27 авг. 2016 сб 21:00
был в запасе
Нанси
0
Генгам
2
был в запасе
20.08.2016 20 авг. 2016 сб 21:00
Ренн
2 : 0
Нанси
20.08.2016 20 авг. 2016 сб 21:00
минуты: 1' - 75'
Ренн
2
Нанси
0
минуты: 1' - 75'
14.08.2016 14 авг. 2016 вс 16:00
Нанси
0 : 3
Лион
40'
40'
40'
14.08.2016 14 авг. 2016 вс 16:00
минуты: 1' - 90'
Нанси
0
Лион
3
минуты: 1' - 90'