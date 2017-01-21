Николя Сент-Руф
№3
Защитник
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Команда
Гражданство
Франция
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
21.01.2017 21 янв. 2017 сб 22:00
Метц
2 : 0
Монпелье
21.01.2017 21 янв. 2017 сб 22:00
был в запасе
Метц
2
Монпелье
0
был в запасе
14.01.2017 14 янв. 2017 сб 22:00
Монпелье
1 : 1
Дижон
14.01.2017 14 янв. 2017 сб 22:00
был в запасе
Монпелье
1
Дижон
1
был в запасе
21.12.2016 21 дек. 2016 ср 22:50
Нант
1 : 0
Монпелье
21.12.2016 21 дек. 2016 ср 22:50
был в запасе
Нант
1
Монпелье
0
был в запасе
17.12.2016 17 дек. 2016 сб 22:00
Монпелье
4 : 0
Бордо
17.12.2016 17 дек. 2016 сб 22:00
минуты: 1' - 90'
Монпелье
4
Бордо
0
минуты: 1' - 90'
10.12.2016 10 дек. 2016 сб 22:00
Лилль
2 : 1
Монпелье
10.12.2016 10 дек. 2016 сб 22:00
минуты: 1' - 90'
Лилль
2
Монпелье
1
минуты: 1' - 90'
03.12.2016 03 дек. 2016 сб 19:00
Монпелье
3 : 0
ПСЖ
03.12.2016 03 дек. 2016 сб 19:00
минуты: 1' - 90'
Монпелье
3
ПСЖ
0
минуты: 1' - 90'
30.11.2016 30 нояб. 2016 ср 21:00
Тулуза
1 : 0
Монпелье
30.11.2016 30 нояб. 2016 ср 21:00
был в запасе
Тулуза
1
Монпелье
0
был в запасе
26.11.2016 26 нояб. 2016 сб 22:00
Монпелье
0 : 0
Нанси
26.11.2016 26 нояб. 2016 сб 22:00
был в запасе
Монпелье
0
Нанси
0
был в запасе
19.11.2016 19 нояб. 2016 сб 22:00
Бастия
1 : 1
Монпелье
19.11.2016 19 нояб. 2016 сб 22:00
минуты: 1' - 90'
Бастия
1
Монпелье
1
минуты: 1' - 90'
04.11.2016 04 нояб. 2016 пт 22:45
Монпелье
3 : 1
Марсель
04.11.2016 04 нояб. 2016 пт 22:45
минуты: 1' - 90'
Монпелье
3
Марсель
1
минуты: 1' - 90'
29.10.2016 29 окт. 2016 сб 21:00
Лорьян
2 : 2
Монпелье
29.10.2016 29 окт. 2016 сб 21:00
минуты: 1' - 90'
Лорьян
2
Монпелье
2
минуты: 1' - 90'
21.10.2016 21 окт. 2016 пт 21:45
Монако
6 : 2
Монпелье
21.10.2016 21 окт. 2016 пт 21:45
был в запасе
Монако
6
Монпелье
2
был в запасе
15.10.2016 15 окт. 2016 сб 21:00
Монпелье
3 : 2
Кан
15.10.2016 15 окт. 2016 сб 21:00
минуты: 1' - 81'
Монпелье
3
Кан
2
минуты: 1' - 81'
01.10.2016 01 окт. 2016 сб 21:00
Дижон
3 : 3
Монпелье
01.10.2016 01 окт. 2016 сб 21:00
был в запасе
Дижон
3
Монпелье
3
был в запасе