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Магнус Эйкрем
№7
Полузащитник
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Команда
Мольде
Гражданство
Норвегия
Дата рождения
8 авг. 1990 (29) лет
Рост
180
Вес
76
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы квалификация
лига чемпионов групповой этап
лига чемпионов квалификация
англия. премьер-лига
лига европы групповой этап
Сезон:
2019/2020
2018/2019
22.08.2019
22 авг. 2019
чт
22:00
Партизан
2 : 1
Мольде
22.08.2019
22 авг. 2019
чт
22:00
минуты: 1' - 90'
Партизан
2
Мольде
1
минуты: 1' - 90'
8.08.2019
8 авг. 2019
чт
20:00
Мольде
3 : 0
Арис
27'
27'
27'
8.08.2019
8 авг. 2019
чт
20:00
27'
минуты: 1' - 90'
Мольде
3
Арис
0
минуты: 1' - 90'
31.07.2019
31 июля 2019
ср
21:45
Чукарички
1 : 3
Мольде
38'
38'
38'
31.07.2019
31 июля 2019
ср
21:45
38'
минуты: 1' - 90'
Чукарички
1
Мольде
3
минуты: 1' - 90'
25.07.2019
25 июля 2019
чт
20:00
Мольде
0 : 0
Чукарички
25.07.2019
25 июля 2019
чт
20:00
минуты: 1' - 90'
Мольде
0
Чукарички
0
минуты: 1' - 90'
18.07.2019
18 июля 2019
чт
22:00
КР Рейкьявик
0 : 0
Мольде
18.07.2019
18 июля 2019
чт
22:00
был в запасе
КР Рейкьявик
0
Мольде
0
был в запасе
11.07.2019
11 июля 2019
чт
20:00
Мольде
7 : 1
КР Рейкьявик
11.07.2019
11 июля 2019
чт
20:00
минуты: 1' - 90'
Мольде
7
КР Рейкьявик
1
минуты: 1' - 90'