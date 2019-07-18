Матч завершен
КР Рейкьявик
Рейкьявик
0:0
прошлый матч 1 : 7
Матч завершен
Мольде
Мольде
Лига Европы, 1 раунд

Лига Европы,

1 раунд
18 июля 2019, 22:00 МСК
18.07.2019, 22:00 МСК
четверг
Составы
Мольде
мин
5
Форрен
Вегар Форрен
90
9
Мострем
Маттиас Мострем
90
16
Хуссэйн
Этцас Хуссэйн
90
4
Габриэльсен
Рубен Габриэльсен
90
17
Аурснес
Фредрик Аурснес
90
Запасные
7
Эйкрем
Магнус Эйкрем
19
Хестад
Эйрик Хестад