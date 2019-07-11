Матч завершен
Мольде
Мольде
Аурснес 29
Форрен 63
Хуссэйн 66
7:1
прошлый матч 0 : 0
Матч завершен
КР Рейкьявик
Рейкьявик
Лига Европы, 1 раунд

Лига Европы,

1 раунд
11 июля 2019, 20:00 МСК
11.07.2019, 20:00 МСК
четверг
Составы
Мольде
мин
7
Эйкрем
Магнус Эйкрем
90
5
Форрен
Вегар Форрен
63'
63'
90
16
Хуссэйн
Этцас Хуссэйн
66'
66'
90
19
Хестад
Эйрик Хестад
90
17
Аурснес
Фредрик Аурснес
29'
29'
90
Запасные
4
Габриэльсен
Рубен Габриэльсен
9
Мострем
Маттиас Мострем