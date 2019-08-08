Матч завершен
Мольде
Мольде
Эйкрем 27
Хестад 32
3:0
Матч завершен
Арис
Салоники
Лига Европы, 3 раунд

Лига Европы,

3 раунд
8 авг. 2019, 20:00 МСК
8.08.2019, 20:00 МСК
четверг
Составы
Мольде
мин
7
Эйкрем
Магнус Эйкрем
27'
27'
90
16
Хуссэйн
Этцас Хуссэйн
90
19
Хестад
Эйрик Хестад
32'
32'
90
4
Габриэльсен
Рубен Габриэльсен
90
17
Аурснес
Фредрик Аурснес
90
Запасные
5
Форрен
Вегар Форрен
9
Мострем
Маттиас Мострем
Арис
мин
69
Корхут
Михай Корхут
90
11
Идейе
Браун Идейе
90
6
Баша
Мигьен Баша
90
92
Роуз
Линдсей Роуз
90
88
Саша
Лукас Саша
90
Запасные
22
Константинидис
Димитриос Константинидис
28
Фетфацидис
Йоаннис Фетфацидис
10
Ларссон
Даниэль Ларссон