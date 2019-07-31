Матч завершен
Чукарички
Чукарички
1:3
прошлый матч 0 : 0
Матч завершен
Мольде
Мольде
Эйкрем 38
Лига Европы, 2 раунд

Лига Европы,

2 раунд
31 июля 2019, 21:45 МСК
31.07.2019, 21:45 МСК
среда
Составы
Мольде
мин
-
Эйкрем
Магнус Эйкрем
38'
38'
90