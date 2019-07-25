Матч завершен
Мольде
Мольде
0:0
прошлый матч 3 : 1
Матч завершен
Чукарички
Чукарички
Лига Европы, 2 раунд

Лига Европы,

2 раунд
25 июля 2019, 20:00 МСК
25.07.2019, 20:00 МСК
четверг
Составы
Мольде
мин
7
Эйкрем
Магнус Эйкрем
90
5
Форрен
Вегар Форрен
90
16
Хуссэйн
Этцас Хуссэйн
90
19
Хестад
Эйрик Хестад
90
17
Аурснес
Фредрик Аурснес
90
Запасные
4
Габриэльсен
Рубен Габриэльсен
9
Мострем
Маттиас Мострем