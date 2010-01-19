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Бубакар Мансали
№19
Полузащитник
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Команда
Динамо
Гражданство
Сенегал
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
франция. лига 1
Сезон:
2009/2010
2008/2009
19.01.2010
19 янв. 2010
вт
23:00
Сент-Этьен
0 : 0
Ренн
19.01.2010
19 янв. 2010
вт
23:00
был в запасе
Сент-Этьен
0
Ренн
0
был в запасе
22.12.2009
22 дек. 2009
вт
23:00
Ланс
1 : 0
Сент-Этьен
22.12.2009
22 дек. 2009
вт
23:00
был в запасе
Ланс
1
Сент-Этьен
0
был в запасе
13.12.2009
13 дек. 2009
вс
19:00
ПСЖ
3 : 0
Сент-Этьен
13.12.2009
13 дек. 2009
вс
19:00
был в запасе
ПСЖ
3
Сент-Этьен
0
был в запасе
5.12.2009
5 дек. 2009
сб
21:00
Сент-Этьен
0 : 0
Сошо
5.12.2009
5 дек. 2009
сб
21:00
был в запасе
Сент-Этьен
0
Сошо
0
был в запасе
31.10.2009
31 окт. 2009
сб
23:00
Сент-Этьен
0 : 1
Лион
31.10.2009
31 окт. 2009
сб
23:00
был в запасе
Сент-Этьен
0
Лион
1
был в запасе
29.08.2009
29 авг. 2009
сб
20:00
Сент-Этьен
1 : 0
Гренобль
29.08.2009
29 авг. 2009
сб
20:00
был в запасе
Сент-Этьен
1
Гренобль
0
был в запасе
22.08.2009
22 авг. 2009
сб
20:00
Сент-Этьен
0 : 1
Булонь
22.08.2009
22 авг. 2009
сб
20:00
был в запасе
Сент-Этьен
0
Булонь
1
был в запасе
15.08.2009
15 авг. 2009
сб
22:00
Тулуза
3 : 1
Сент-Этьен
15.08.2009
15 авг. 2009
сб
22:00
минуты: 1' - 90'
Тулуза
3
Сент-Этьен
1
минуты: 1' - 90'