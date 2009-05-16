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Александр Лаас
№31
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Германия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
германия. бундеслига
Сезон:
2008/2009
16.05.2009
16 мая 2009
сб
16:30
Боруссия
6 : 0
Арминия
16.05.2009
16 мая 2009
сб
16:30
был в запасе
Боруссия
6
Арминия
0
был в запасе
21.03.2009
21 марта 2009
сб
17:30
Арминия
0 : 3
Вольфсбург
21.03.2009
21 марта 2009
сб
17:30
был в запасе
Арминия
0
Вольфсбург
3
был в запасе
8.03.2009
8 марта 2009
вс
19:00
Арминия
0 : 0
Айнтрахт
8.03.2009
8 марта 2009
вс
19:00
был в запасе
Арминия
0
Айнтрахт
0
был в запасе
27.02.2009
27 февр. 2009
пт
22:30
Кельн
1 : 1
Арминия
27.02.2009
27 февр. 2009
пт
22:30
был в запасе
Кельн
1
Арминия
1
был в запасе
15.02.2009
15 февр. 2009
вс
19:00
Гамбург
2 : 0
Арминия
15.02.2009
15 февр. 2009
вс
19:00
был в запасе
Гамбург
2
Арминия
0
был в запасе
13.12.2008
13 дек. 2008
сб
17:30
Ганновер-96
1 : 1
Арминия
13.12.2008
13 дек. 2008
сб
17:30
был в запасе
Ганновер-96
1
Арминия
1
был в запасе
6.12.2008
6 дек. 2008
сб
17:30
Арминия
0 : 0
Боруссия
6.12.2008
6 дек. 2008
сб
17:30
был в запасе
Арминия
0
Боруссия
0
был в запасе
22.11.2008
22 нояб. 2008
сб
17:30
Арминия
2 : 1
Байер
22.11.2008
22 нояб. 2008
сб
17:30
был в запасе
Арминия
2
Байер
1
был в запасе