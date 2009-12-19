Синджи Оно
№44
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Япония
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
19.12.2009 19 дек. 2009 сб 17:30
Ганновер-96
2 : 3
Бохум
19.12.2009 19 дек. 2009 сб 17:30
минуты: 1' - 46'
Ганновер-96
2
Бохум
3
минуты: 1' - 46'
05.12.2009 05 дек. 2009 сб 17:30
Штутгарт
1 : 1
Бохум
05.12.2009 05 дек. 2009 сб 17:30
минуты: 1' - 76'
Штутгарт
1
Бохум
1
минуты: 1' - 76'
27.11.2009 27 нояб. 2009 пт 22:30
Бохум
0 : 0
Кельн
27.11.2009 27 нояб. 2009 пт 22:30
минуты: 1' - 90'
Бохум
0
Кельн
0
минуты: 1' - 90'
22.11.2009 22 нояб. 2009 вс 19:30
Гамбург
0 : 1
Бохум
22.11.2009 22 нояб. 2009 вс 19:30
минуты: 1' - 90'
Гамбург
0
Бохум
1
минуты: 1' - 90'
01.11.2009 01 нояб. 2009 вс 19:30
Айнтрахт
2 : 1
Бохум
79'
79'
79'
01.11.2009 01 нояб. 2009 вс 19:30
минуты: 1' - 90'
Айнтрахт
2
Бохум
1
минуты: 1' - 90'
25.10.2009 25 окт. 2009 вс 19:30
Бохум
1 : 4
Вердер
25.10.2009 25 окт. 2009 вс 19:30
минуты: 1' - 81'
Бохум
1
Вердер
4
минуты: 1' - 81'
03.10.2009 03 окт. 2009 сб 16:30
Бохум
1 : 1
Вольфсбург
36'
36'
36'
03.10.2009 03 окт. 2009 сб 16:30
минуты: 1' - 90'
Бохум
1
Вольфсбург
1
минуты: 1' - 90'
25.09.2009 25 сент. 2009 пт 21:30
Нюрнберг
0 : 1
Бохум
25.09.2009 25 сент. 2009 пт 21:30
минуты: 59' - 90'
Нюрнберг
0
Бохум
1
минуты: 59' - 90'
23.08.2009 23 авг. 2009 вс 16:30
Бохум
1 : 0
Герта
23.08.2009 23 авг. 2009 вс 16:30
был в запасе
Бохум
1
Герта
0
был в запасе
16.08.2009 16 авг. 2009 вс 18:30
Шальке-04
3 : 0
Бохум
16.08.2009 16 авг. 2009 вс 18:30
был в запасе
Шальке-04
3
Бохум
0
был в запасе
09.08.2009 09 авг. 2009 вс 16:30
Бохум
3 : 3
Боруссия
09.08.2009 09 авг. 2009 вс 16:30
минуты: 76' - 90'
Бохум
3
Боруссия
3
минуты: 76' - 90'