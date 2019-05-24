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Томаш Губочан
№15
Защитник
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Команда
Гражданство
Словакия
Дата рождения
17 сент. 1985 (34) года
Рост
183
Вес
74
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
франция. лига 1
лига европы групповой этап
лига европы квалификация
россия. премьер-лига
россия. кубок
лига европы плей-офф
лига чемпионов квалификация
лига чемпионов плей-офф
лига чемпионов групповой этап
лига чемпионов
Сезон:
2018/2019
2017/2018
2016/2017
24.05.2019
24 мая 2019
пт
22:05
Марсель
1 : 0
Монпелье
89'
89'
89'
24.05.2019
24 мая 2019
пт
22:05
был в запасе
Марсель
1
Монпелье
0
был в запасе
18.05.2019
18 мая 2019
сб
22:00
Тулуза
2 : 5
Марсель
18.05.2019
18 мая 2019
сб
22:00
был в запасе
Тулуза
2
Марсель
5
был в запасе
12.05.2019
12 мая 2019
вс
22:00
Марсель
0 : 3
Лион
12.05.2019
12 мая 2019
вс
22:00
был в запасе
Марсель
0
Лион
3
был в запасе
28.10.2018
28 окт. 2018
вс
23:00
Марсель
0 : 2
ПСЖ
28.10.2018
28 окт. 2018
вс
23:00
был в запасе
Марсель
0
ПСЖ
2
был в запасе
21.10.2018
21 окт. 2018
вс
22:00
Ницца
0 : 1
Марсель
21.10.2018
21 окт. 2018
вс
22:00
был в запасе
Ницца
0
Марсель
1
был в запасе
07.10.2018
07 окт. 2018
вс
18:00
Марсель
2 : 0
Кан
07.10.2018
07 окт. 2018
вс
18:00
был в запасе
Марсель
2
Кан
0
был в запасе
30.09.2018
30 сент. 2018
вс
22:00
Лилль
3 : 0
Марсель
30.09.2018
30 сент. 2018
вс
22:00
был в запасе
Лилль
3
Марсель
0
был в запасе
26.09.2018
26 сент. 2018
ср
20:00
Марсель
3 : 2
Страсбур
26.09.2018
26 сент. 2018
ср
20:00
был в запасе
Марсель
3
Страсбур
2
был в запасе
10.08.2018
10 авг. 2018
пт
21:45
Марсель
4 : 0
Тулуза
10.08.2018
10 авг. 2018
пт
21:45
был в запасе
Марсель
4
Тулуза
0
был в запасе