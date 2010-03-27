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Амди Файе
№17
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Сенегал
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. премьер-лига
англия. кубок
Сезон:
2009/2010
2008/2009
27.03.2010
27 марта 2010
сб
18:00
Вест Хэм
0 : 1
Сток Сити
27.03.2010
27 марта 2010
сб
18:00
был в запасе
Вест Хэм
0
Сток Сити
1
был в запасе
10.03.2010
10 марта 2010
ср
22:45
Бернли
1 : 1
Сток Сити
10.03.2010
10 марта 2010
ср
22:45
был в запасе
Бернли
1
Сток Сити
1
был в запасе
20.02.2010
20 февр. 2010
сб
20:30
Портсмут
1 : 2
Сток Сити
20.02.2010
20 февр. 2010
сб
20:30
был в запасе
Портсмут
1
Сток Сити
2
был в запасе
28.12.2009
28 дек. 2009
пн
18:00
Сток Сити
0 : 1
Бирмингем Сити
28.12.2009
28 дек. 2009
пн
18:00
был в запасе
Сток Сити
0
Бирмингем Сити
1
был в запасе
12.09.2009
12 сент. 2009
сб
17:00
Сток Сити
1 : 2
Челси
35'
35'
35'
12.09.2009
12 сент. 2009
сб
17:00
35'
минуты: 1' - 90'
Сток Сити
1
Челси
2
минуты: 1' - 90'
19.08.2009
19 авг. 2009
ср
22:00
Ливерпуль
4 : 0
Сток Сити
19.08.2009
19 авг. 2009
ср
22:00
минуты: 1' - 90'
Ливерпуль
4
Сток Сити
0
минуты: 1' - 90'