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Клеман Шантом
№8
Полузащитник
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Команда
Ренн
Гражданство
Франция
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
франция. лига 1
лига европы групповой этап
лига чемпионов групповой этап
лига чемпионов
лига европы плей-офф
Сезон:
2016/2017
2015/2016
2014/2015
2013/2014
2012/2013
2011/2012
2010/2011
2009/2010
2008/2009
23.04.2017
23 апр. 2017
вс
18:00
Сент-Этьен
1 : 1
Ренн
23.04.2017
23 апр. 2017
вс
18:00
был в запасе
Сент-Этьен
1
Ренн
1
был в запасе
15.04.2017
15 апр. 2017
сб
21:00
Ренн
2 : 0
Лилль
85'
85'
85'
15.04.2017
15 апр. 2017
сб
21:00
минуты: 75' - 90'
Ренн
2
Лилль
0
минуты: 75' - 90'
8.04.2017
8 апр. 2017
сб
21:00
Нанси
3 : 0
Ренн
8.04.2017
8 апр. 2017
сб
21:00
минуты: 1' - 45'
Нанси
3
Ренн
0
минуты: 1' - 45'
2.04.2017
2 апр. 2017
вс
16:00
Ренн
1 : 1
Лион
2.04.2017
2 апр. 2017
вс
16:00
минуты: 1' - 59'
Ренн
1
Лион
1
минуты: 1' - 59'
18.02.2017
18 февр. 2017
сб
19:00
Марсель
2 : 0
Ренн
18.02.2017
18 февр. 2017
сб
19:00
минуты: 1' - 15'
Марсель
2
Ренн
0
минуты: 1' - 15'
12.02.2017
12 февр. 2017
вс
17:00
Ренн
2 : 2
Ницца
12.02.2017
12 февр. 2017
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Ренн
2
Ницца
2
минуты: 1' - 90'
8.02.2017
8 февр. 2017
ср
21:00
Анжер
0 : 0
Ренн
8.02.2017
8 февр. 2017
ср
21:00
минуты: 1' - 90'
Анжер
0
Ренн
0
минуты: 1' - 90'
4.02.2017
4 февр. 2017
сб
22:00
Бордо
1 : 1
Ренн
4.02.2017
4 февр. 2017
сб
22:00
был в запасе
Бордо
1
Ренн
1
был в запасе
28.01.2017
28 янв. 2017
сб
22:00
Ренн
1 : 1
Нант
28.01.2017
28 янв. 2017
сб
22:00
был в запасе
Ренн
1
Нант
1
был в запасе
21.01.2017
21 янв. 2017
сб
22:00
Генгам
1 : 1
Ренн
21.01.2017
21 янв. 2017
сб
22:00
был в запасе
Генгам
1
Ренн
1
был в запасе
14.08.2016
14 авг. 2016
вс
18:00
Ницца
1 : 0
Ренн
14.08.2016
14 авг. 2016
вс
18:00
минуты: 1' - 24'
Ницца
1
Ренн
0
минуты: 1' - 24'