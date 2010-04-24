Маркос Паулу
№21
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Бразилия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
24.04.2010 24 апр. 2010 сб 20:00
Ле Ман
1 : 2
Лилль
24.04.2010 24 апр. 2010 сб 20:00
был в запасе
Ле Ман
1
Лилль
2
был в запасе
23.12.2009 23 дек. 2009 ср 21:00
Ле Ман
1 : 1
Монако
23.12.2009 23 дек. 2009 ср 21:00
был в запасе
Ле Ман
1
Монако
1
был в запасе
20.12.2009 20 дек. 2009 вс 19:00
Лилль
3 : 0
Ле Ман
20.12.2009 20 дек. 2009 вс 19:00
был в запасе
Лилль
3
Ле Ман
0
был в запасе
12.12.2009 12 дек. 2009 сб 21:00
Ле Ман
2 : 1
Валансьен
12.12.2009 12 дек. 2009 сб 21:00
был в запасе
Ле Ман
2
Валансьен
1
был в запасе
5.12.2009 5 дек. 2009 сб 21:00
Монпелье
2 : 1
Ле Ман
5.12.2009 5 дек. 2009 сб 21:00
был в запасе
Монпелье
2
Ле Ман
1
был в запасе
29.11.2009 29 нояб. 2009 вс 19:00
Ле Ман
1 : 1
Сент-Этьен
29.11.2009 29 нояб. 2009 вс 19:00
был в запасе
Ле Ман
1
Сент-Этьен
1
был в запасе