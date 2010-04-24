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Матч-центр
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Маркос Паулу
№21
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Бразилия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
франция. лига 1
Сезон:
2009/2010
2008/2009
24.04.2010
24 апр. 2010
сб
20:00
Ле Ман
1 : 2
Лилль
24.04.2010
24 апр. 2010
сб
20:00
был в запасе
Ле Ман
1
Лилль
2
был в запасе
23.12.2009
23 дек. 2009
ср
21:00
Ле Ман
1 : 1
Монако
23.12.2009
23 дек. 2009
ср
21:00
был в запасе
Ле Ман
1
Монако
1
был в запасе
20.12.2009
20 дек. 2009
вс
19:00
Лилль
3 : 0
Ле Ман
20.12.2009
20 дек. 2009
вс
19:00
был в запасе
Лилль
3
Ле Ман
0
был в запасе
12.12.2009
12 дек. 2009
сб
21:00
Ле Ман
2 : 1
Валансьен
12.12.2009
12 дек. 2009
сб
21:00
был в запасе
Ле Ман
2
Валансьен
1
был в запасе
5.12.2009
5 дек. 2009
сб
21:00
Монпелье
2 : 1
Ле Ман
5.12.2009
5 дек. 2009
сб
21:00
был в запасе
Монпелье
2
Ле Ман
1
был в запасе
29.11.2009
29 нояб. 2009
вс
19:00
Ле Ман
1 : 1
Сент-Этьен
29.11.2009
29 нояб. 2009
вс
19:00
был в запасе
Ле Ман
1
Сент-Этьен
1
был в запасе