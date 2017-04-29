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Алу Диарра
№12
Полузащитник
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Команда
Чарльтон
Гражданство
Франция
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
франция. лига 1
англия. премьер-лига
англия. кубок
чемпионат европы
чемпионат европы групповой раунд
лига чемпионов
лига чемпионов групповой этап
отборочные матчи к че-2012
Сезон:
2016/2017
2011/2012
2010/2011
2009/2010
2008/2009
29.04.2017
29 апр. 2017
сб
21:00
Метц
2 : 1
Нанси
25'
25'
25'
29.04.2017
29 апр. 2017
сб
21:00
минуты: 1' - 31'
Метц
2
Нанси
1
минуты: 1' - 31'
21.04.2017
21 апр. 2017
пт
21:45
Нанси
0 : 0
Марсель
21.04.2017
21 апр. 2017
пт
21:45
минуты: 1' - 75'
Нанси
0
Марсель
0
минуты: 1' - 75'
15.04.2017
15 апр. 2017
сб
18:00
Ницца
3 : 1
Нанси
15.04.2017
15 апр. 2017
сб
18:00
был в запасе
Ницца
3
Нанси
1
был в запасе
8.04.2017
8 апр. 2017
сб
21:00
Нанси
3 : 0
Ренн
8.04.2017
8 апр. 2017
сб
21:00
минуты: 90' - 90'
Нанси
3
Ренн
0
минуты: 90' - 90'
31.03.2017
31 марта 2017
пт
20:00
Генгам
1 : 0
Нанси
31.03.2017
31 марта 2017
пт
20:00
минуты: 1' - 64'
Генгам
1
Нанси
0
минуты: 1' - 64'
18.03.2017
18 марта 2017
сб
22:00
Нанси
2 : 3
Лорьян
18.03.2017
18 марта 2017
сб
22:00
был в запасе
Нанси
2
Лорьян
3
был в запасе
25.02.2017
25 февр. 2017
сб
22:00
Нанси
0 : 0
Тулуза
25.02.2017
25 февр. 2017
сб
22:00
был в запасе
Нанси
0
Тулуза
0
был в запасе
21.02.2017
21 февр. 2017
вт
20:30
Кан
1 : 0
Нанси
21.02.2017
21 февр. 2017
вт
20:30
был в запасе
Кан
1
Нанси
0
был в запасе
18.02.2017
18 февр. 2017
сб
22:00
Анжер
1 : 0
Нанси
10'
10'
10'
18.02.2017
18 февр. 2017
сб
22:00
минуты: 1' - 90'
Анжер
1
Нанси
0
минуты: 1' - 90'
11.02.2017
11 февр. 2017
сб
22:00
Нанси
0 : 3
Монпелье
11.02.2017
11 февр. 2017
сб
22:00
минуты: 1' - 90'
Нанси
0
Монпелье
3
минуты: 1' - 90'
8.02.2017
8 февр. 2017
ср
21:00
Лион
4 : 0
Нанси
8.02.2017
8 февр. 2017
ср
21:00
минуты: 1' - 90'
Лион
4
Нанси
0
минуты: 1' - 90'
5.02.2017
5 февр. 2017
вс
19:00
Нант
0 : 2
Нанси
52'
52'
52'
5.02.2017
5 февр. 2017
вс
19:00
минуты: 1' - 90'
Нант
0
Нанси
2
минуты: 1' - 90'
28.01.2017
28 янв. 2017
сб
22:00
Нанси
0 : 2
Бордо
28.01.2017
28 янв. 2017
сб
22:00
был в запасе
Нанси
0
Бордо
2
был в запасе
14.01.2017
14 янв. 2017
сб
22:00
Нанси
1 : 0
Бастия
29'
29'
29'
14.01.2017
14 янв. 2017
сб
22:00
минуты: 1' - 90'
Нанси
1
Бастия
0
минуты: 1' - 90'
21.12.2016
21 дек. 2016
ср
22:50
Сент-Этьен
0 : 0
Нанси
21.12.2016
21 дек. 2016
ср
22:50
минуты: 1' - 90'
Сент-Этьен
0
Нанси
0
минуты: 1' - 90'
17.12.2016
17 дек. 2016
сб
22:00
Тулуза
1 : 1
Нанси
17.12.2016
17 дек. 2016
сб
22:00
был в запасе
Тулуза
1
Нанси
1
был в запасе
4.12.2016
4 дек. 2016
вс
19:00
Марсель
3 : 0
Нанси
4.12.2016
4 дек. 2016
вс
19:00
минуты: 1' - 70'
Марсель
3
Нанси
0
минуты: 1' - 70'
30.11.2016
30 нояб. 2016
ср
21:00
Нанси
4 : 0
Метц
30.11.2016
30 нояб. 2016
ср
21:00
минуты: 70' - 90'
Нанси
4
Метц
0
минуты: 70' - 90'
26.11.2016
26 нояб. 2016
сб
22:00
Монпелье
0 : 0
Нанси
90'
90'
90'
26.11.2016
26 нояб. 2016
сб
22:00
минуты: 1' - 90'
Монпелье
0
Нанси
0
минуты: 1' - 90'
19.11.2016
19 нояб. 2016
сб
22:00
Нанси
1 : 0
Дижон
19.11.2016
19 нояб. 2016
сб
22:00
минуты: 1' - 90'
Нанси
1
Дижон
0
минуты: 1' - 90'
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