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Матч-центр
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Нико Пеллац
№40
Вратарь
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Команда
Динамо
Гражданство
Германия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
германия. бундеслига
германия. кубок
Сезон:
2008/2009
3.05.2009
3 мая 2009
вс
18:00
Кельн
1 : 0
Вердер
3.05.2009
3 мая 2009
вс
18:00
был в запасе
Кельн
1
Вердер
0
был в запасе
7.03.2009
7 марта 2009
сб
17:30
Хоффенхайм
0 : 0
Вердер
7.03.2009
7 марта 2009
сб
17:30
был в запасе
Хоффенхайм
0
Вердер
0
был в запасе
1.03.2009
1 марта 2009
вс
19:00
Вердер
0 : 0
Бавария
1.03.2009
1 марта 2009
вс
19:00
был в запасе
Вердер
0
Бавария
0
был в запасе
21.02.2009
21 февр. 2009
сб
17:30
Энерги
2 : 1
Вердер
21.02.2009
21 февр. 2009
сб
17:30
был в запасе
Энерги
2
Вердер
1
был в запасе
1.02.2009
1 февр. 2009
вс
19:00
Вердер
1 : 2
Арминия
1.02.2009
1 февр. 2009
вс
19:00
был в запасе
Вердер
1
Арминия
2
был в запасе