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Гаэтан Кребс
№21
Полузащитник
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Команда
Карлсруэ
Гражданство
Франция
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
германия. бундеслига
Сезон:
2008/2009
23.05.2009
23 мая 2009
сб
16:30
Арминия
2 : 2
Ганновер-96
23.05.2009
23 мая 2009
сб
16:30
был в запасе
Арминия
2
Ганновер-96
2
был в запасе
16.05.2009
16 мая 2009
сб
16:30
Ганновер-96
0 : 5
Вольфсбург
16.05.2009
16 мая 2009
сб
16:30
был в запасе
Ганновер-96
0
Вольфсбург
5
был в запасе
12.05.2009
12 мая 2009
вт
21:00
Карлсруэ
2 : 3
Ганновер-96
12.05.2009
12 мая 2009
вт
21:00
был в запасе
Карлсруэ
2
Ганновер-96
3
был в запасе
9.05.2009
9 мая 2009
сб
16:30
Ганновер-96
1 : 1
Айнтрахт
9.05.2009
9 мая 2009
сб
16:30
минуты: 68' - 90'
Ганновер-96
1
Айнтрахт
1
минуты: 68' - 90'
1.05.2009
1 мая 2009
пт
21:30
Бохум
0 : 2
Ганновер-96
1.05.2009
1 мая 2009
пт
21:30
минуты: 74' - 90'
Бохум
0
Ганновер-96
2
минуты: 74' - 90'
25.04.2009
25 апр. 2009
сб
16:30
Ганновер-96
2 : 1
Кельн
25.04.2009
25 апр. 2009
сб
16:30
минуты: 1' - 68'
Ганновер-96
2
Кельн
1
минуты: 1' - 68'
19.04.2009
19 апр. 2009
вс
18:00
Гамбург
2 : 1
Ганновер-96
19.04.2009
19 апр. 2009
вс
18:00
минуты: 1' - 86'
Гамбург
2
Ганновер-96
1
минуты: 1' - 86'
11.04.2009
11 апр. 2009
сб
16:30
Ганновер-96
2 : 0
Герта
11.04.2009
11 апр. 2009
сб
16:30
был в запасе
Ганновер-96
2
Герта
0
был в запасе
5.04.2009
5 апр. 2009
вс
18:00
Вердер
4 : 1
Ганновер-96
5.04.2009
5 апр. 2009
вс
18:00
был в запасе
Вердер
4
Ганновер-96
1
был в запасе
13.12.2008
13 дек. 2008
сб
17:30
Ганновер-96
1 : 1
Арминия
13.12.2008
13 дек. 2008
сб
17:30
был в запасе
Ганновер-96
1
Арминия
1
был в запасе
7.12.2008
7 дек. 2008
вс
19:00
Вольфсбург
2 : 1
Ганновер-96
7.12.2008
7 дек. 2008
вс
19:00
был в запасе
Вольфсбург
2
Ганновер-96
1
был в запасе
29.11.2008
29 нояб. 2008
сб
17:30
Ганновер-96
3 : 2
Карлсруэ
29.11.2008
29 нояб. 2008
сб
17:30
был в запасе
Ганновер-96
3
Карлсруэ
2
был в запасе
22.11.2008
22 нояб. 2008
сб
17:30
Айнтрахт
4 : 0
Ганновер-96
22.11.2008
22 нояб. 2008
сб
17:30
был в запасе
Айнтрахт
4
Ганновер-96
0
был в запасе