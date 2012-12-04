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Матч-центр
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Ромейн Пито
№14
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Франция
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига чемпионов групповой этап
франция. лига 1
Сезон:
2012/2013
4.12.2012
4 дек. 2012
вт
22:45
Монпелье
1 : 1
Шальке-04
4.12.2012
4 дек. 2012
вт
22:45
минуты: 46' - 90'
Монпелье
1
Шальке-04
1
минуты: 46' - 90'
21.11.2012
21 нояб. 2012
ср
22:45
Арсенал
2 : 0
Монпелье
21.11.2012
21 нояб. 2012
ср
22:45
был в запасе
Арсенал
2
Монпелье
0
был в запасе
6.11.2012
6 нояб. 2012
вт
22:45
Олимпиакос
3 : 1
Монпелье
6.11.2012
6 нояб. 2012
вт
22:45
был в запасе
Олимпиакос
3
Монпелье
1
был в запасе