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Лента
Матч-центр
Моя команда
Райан Бабел
№12
Нападающий
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Команда
Фулхэм
Гражданство
Нидерланды
Дата рождения
19 дек. 1986 (33) года
Рост
185
Вес
78
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы плей-офф
отбор че-2020
лига чемпионов групповой этап
англия. премьер-лига
лига европы групповой этап
лига европы квалификация
лига чемпионов плей-офф
германия. бундеслига
англия. кубок
лига чемпионов
Сезон:
2019/2020
2016/2017
2009/2010
20.02.2020
20 февр. 2020
чт
20:55
Хетафе
2 : 0
Аякс
55'
55'
55'
20.02.2020
20 февр. 2020
чт
20:55
минуты: 1' - 90'
Хетафе
2
Аякс
0
минуты: 1' - 90'