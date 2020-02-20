Райан Бабел
№12
Нападающий
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Команда
Фулхэм
Гражданство
Нидерланды
Дата рождения
19 дек. 1986 (33) года
Рост
185
Вес
78
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
20.02.2020 20 февр. 2020 чт 20:55
Хетафе
2 : 0
Аякс
55'
55'
55'
20.02.2020 20 февр. 2020 чт 20:55
минуты: 1' - 90'
Хетафе
2
Аякс
0
минуты: 1' - 90'