Райан Бабел

№8
Нападающий
Ryan Babel
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Ближайший матч
Галатасарай - Марсель
Команда
Галатасарай
Гражданство
Нидерланды
Возраст
34
Рост
185
Вес
78
Лента
Материалы
Статистика
Матчи
Бабел записал дисс на бывшего партнера по сборной Афеллая: назвал банкротом в тупике. Сам Афеллай в шоке: ведь они никогда не ругались
#Райан Бабел
27 сентября, 19:58
Первый случай в истории Англии, когда лига оштрафовала игрока за твит: 10 лет назад Бабел затроллил судью Уэбба
#Райан Бабел
17 января, 18:49
В Бабела будто кто-то вселился – и он скопировал поведение соперника
#Райан Бабел
20 февраля 2020, 23:31