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Маркус да Силва
Лионель Месси
Артем Дзюба
Дмитрий Живоглядов
Александр Селихов
Кевин Де Брюйне
Юрий Жирков
Мэйсон Маунт
Неймар Да Силва
Антуан Гризманн
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Белоруссия
Кюрасао
США
Косово
Зенит
Спартак
Ливерпуль
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Локомотив
Вест Хэм
Барселона
Манчестер Юнайтед
ЦСКА
Рубин
Манчестер Сити
РПЛ
Лига чемпионов
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Лига конференций
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Бундеслига
Лига 1
ФНЛ
Суперкубок России
Россия
РПЛ
Криштиану Роналду
Евро-2020
Лига чемпионов
Зенит
Лига Европы
Спартак
Антонио Конте
Лионель Месси
Ливерпуль
Артем Дзюба
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Райан Бабел
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Райан Бабел
№8
Нападающий
Ryan Babel
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Ближайший матч
Галатасарай - Марсель
Команда
Галатасарай
Гражданство
Нидерланды
Возраст
34
Рост
185
Вес
78
Лента
Материалы
Статистика
Матчи
Бабел записал дисс на бывшего партнера по сборной Афеллая: назвал банкротом в тупике. Сам Афеллай в шоке: ведь они никогда не ругались
#Райан Бабел
27 сентября, 19:58
Первый случай в истории Англии, когда лига оштрафовала игрока за твит: 10 лет назад Бабел затроллил судью Уэбба
#Райан Бабел
17 января, 18:49
В Бабела будто кто-то вселился – и он скопировал поведение соперника
#Райан Бабел
20 февраля 2020, 23:31