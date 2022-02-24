Рандерс

Рандерс
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Сайт
www.randersfc.dk/
Страна
Дания
Стадион
АутоСи Парк
Тренер
Колин Тодд
К. Тодд
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Состав
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Состав

Лучшие в составе Поз Воз В И Г П Ж К
20
Вито Хаммершой-Мистрати В. Хаммершой-Мистрати 		Пол 29 5 1 0 1 0
1
Патрик Карльгрен П. Карльгрен 		Вра 30 4 0 0 0 0
15
Бьорн Копплин Б. Копплин 		Защ 33 4 0 0 0 0
7
Миккель Каллесе М. Каллесе 		Защ 25 4 0 0 0 0
14
Фредерик Лауэнборг Ф. Лауэнборг 		Пол 24 4 0 0 0 0
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Таблица

Группа D И В Н П Мячи Очки
1
АЗ Алкмаар
6 4 2 0 8:3 14
2
Рандерс
6 1 4 1 9:9 7
3
Яблонец
6 1 3 2 6:8 6
4
ЧФР Клуж
6 1 1 4 4:7 4
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Результаты
24.02.2022 24 февр. 2022 чт 20:45
Рандерс
1 : 3
Лестер
24.02.2022 24 февр. 2022 чт 20:45
1/16 финала
Рандерс
1
Лестер
3
Лига конференций , 1/16 финала
17.02.2022 17 февр. 2022 чт 23:00
Лестер
4 : 1
Рандерс
17.02.2022 17 февр. 2022 чт 23:00
1/16 финала
Лестер
4
Рандерс
1
Лига конференций , 1/16 финала
09.12.2021 09 дек. 2021 чт 20:45
АЗ Алкмаар
1 : 0
Рандерс
09.12.2021 09 дек. 2021 чт 20:45
6 тур
АЗ Алкмаар
1
Рандерс
0
Лига конференций , 6 тур
25.11.2021 25 нояб. 2021 чт 23:00
Рандерс
2 : 1
ЧФР Клуж
25.11.2021 25 нояб. 2021 чт 23:00
5 тур
Рандерс
2
ЧФР Клуж
1
Лига конференций , 5 тур
04.11.2021 04 нояб. 2021 чт 20:45
Рандерс
2 : 2
Яблонец
04.11.2021 04 нояб. 2021 чт 20:45
4 тур
Рандерс
2
Яблонец
2
Лига конференций , 4 тур
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