Состав
|Лучшие в составе
|Поз
|Воз
|В
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|
20Вито Хаммершой-Мистрати В. Хаммершой-Мистрати
|Пол
|29
|5
|1
|0
|1
|0
|
1Патрик Карльгрен П. Карльгрен
|Вра
|30
|4
|0
|0
|0
|0
|
15Бьорн Копплин Б. Копплин
|Защ
|33
|4
|0
|0
|0
|0
|
7Миккель Каллесе М. Каллесе
|Защ
|25
|4
|0
|0
|0
|0
|
14Фредерик Лауэнборг Ф. Лауэнборг
|Пол
|24
|4
|0
|0
|0
|0
Таблица
|Группа D
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|
1
|6
|4
|2
|0
|8:3
|14
|
2
|6
|1
|4
|1
|9:9
|7
|
3
|6
|1
|3
|2
|6:8
|6
|
4
|6
|1
|1
|4
|4:7
|4
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