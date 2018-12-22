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Матч-центр
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Йохан Джуру
№5
Защитник
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Команда
Гамбург
Гражданство
Швейцария
Дата рождения
18 янв. 1987 (33) года
Рост
191
Вес
87
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
италия. кубок
германия. бундеслига
германия. кубок
чемпионат европы плей-офф
чемпионат европы
отборочные матчи к че-2016
лига европы плей-офф
англия. премьер-лига
лига чемпионов групповой этап
лига чемпионов
англия. кубок
отборочные матчи к че-2012
Сезон:
2018/2019
22.12.2018
22 дек. 2018
сб
17:00
Наполи
1 : 0
СПАЛ
22.12.2018
22 дек. 2018
сб
17:00
минуты: 1' - 90'
Наполи
1
СПАЛ
0
минуты: 1' - 90'
16.12.2018
16 дек. 2018
вс
14:30
СПАЛ
0 : 0
Кьево
16.12.2018
16 дек. 2018
вс
14:30
был в запасе
СПАЛ
0
Кьево
0
был в запасе
9.12.2018
9 дек. 2018
вс
20:00
Дженоа
1 : 1
СПАЛ
9.12.2018
9 дек. 2018
вс
20:00
был в запасе
Дженоа
1
СПАЛ
1
был в запасе
1.12.2018
1 дек. 2018
сб
17:00
СПАЛ
2 : 2
Эмполи
1.12.2018
1 дек. 2018
сб
17:00
был в запасе
СПАЛ
2
Эмполи
2
был в запасе
24.11.2018
24 нояб. 2018
сб
20:00
Ювентус
2 : 0
СПАЛ
24.11.2018
24 нояб. 2018
сб
20:00
был в запасе
Ювентус
2
СПАЛ
0
был в запасе
10.11.2018
10 нояб. 2018
сб
20:00
СПАЛ
2 : 2
Кальяри
10.11.2018
10 нояб. 2018
сб
20:00
был в запасе
СПАЛ
2
Кальяри
2
был в запасе
7.10.2018
7 окт. 2018
вс
21:30
СПАЛ
1 : 2
Интер
7.10.2018
7 окт. 2018
вс
21:30
минуты: 1' - 90'
СПАЛ
1
Интер
2
минуты: 1' - 90'
1.10.2018
1 окт. 2018
пн
21:30
Сампдория
2 : 1
СПАЛ
1.10.2018
1 окт. 2018
пн
21:30
минуты: 1' - 90'
Сампдория
2
СПАЛ
1
минуты: 1' - 90'
27.09.2018
27 сент. 2018
чт
20:00
СПАЛ
0 : 2
Сассуоло
27.09.2018
27 сент. 2018
чт
20:00
был в запасе
СПАЛ
0
Сассуоло
2
был в запасе
17.09.2018
17 сент. 2018
пн
21:30
СПАЛ
2 : 0
Аталанта
17.09.2018
17 сент. 2018
пн
21:30
был в запасе
СПАЛ
2
Аталанта
0
был в запасе
2.09.2018
2 сент. 2018
вс
21:30
Торино
1 : 0
СПАЛ
2.09.2018
2 сент. 2018
вс
21:30
был в запасе
Торино
1
СПАЛ
0
был в запасе
26.08.2018
26 авг. 2018
вс
19:00
СПАЛ
1 : 0
Парма
26.08.2018
26 авг. 2018
вс
19:00
был в запасе
СПАЛ
1
Парма
0
был в запасе
19.08.2018
19 авг. 2018
вс
21:30
Болонья
0 : 1
СПАЛ
19.08.2018
19 авг. 2018
вс
21:30
был в запасе
Болонья
0
СПАЛ
1
был в запасе