Йохан Джуру
№5
Защитник
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Команда
Гамбург
Гражданство
Швейцария
Дата рождения
18 янв. 1987 (33) года
Рост
191
Вес
87
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
22.12.2018 22 дек. 2018 сб 17:00
Наполи
1 : 0
СПАЛ
22.12.2018 22 дек. 2018 сб 17:00
минуты: 1' - 90'
Наполи
1
СПАЛ
0
минуты: 1' - 90'
16.12.2018 16 дек. 2018 вс 14:30
СПАЛ
0 : 0
Кьево
16.12.2018 16 дек. 2018 вс 14:30
был в запасе
СПАЛ
0
Кьево
0
был в запасе
9.12.2018 9 дек. 2018 вс 20:00
Дженоа
1 : 1
СПАЛ
9.12.2018 9 дек. 2018 вс 20:00
был в запасе
Дженоа
1
СПАЛ
1
был в запасе
1.12.2018 1 дек. 2018 сб 17:00
СПАЛ
2 : 2
Эмполи
1.12.2018 1 дек. 2018 сб 17:00
был в запасе
СПАЛ
2
Эмполи
2
был в запасе
24.11.2018 24 нояб. 2018 сб 20:00
Ювентус
2 : 0
СПАЛ
24.11.2018 24 нояб. 2018 сб 20:00
был в запасе
Ювентус
2
СПАЛ
0
был в запасе
10.11.2018 10 нояб. 2018 сб 20:00
СПАЛ
2 : 2
Кальяри
10.11.2018 10 нояб. 2018 сб 20:00
был в запасе
СПАЛ
2
Кальяри
2
был в запасе
7.10.2018 7 окт. 2018 вс 21:30
СПАЛ
1 : 2
Интер
7.10.2018 7 окт. 2018 вс 21:30
минуты: 1' - 90'
СПАЛ
1
Интер
2
минуты: 1' - 90'
1.10.2018 1 окт. 2018 пн 21:30
Сампдория
2 : 1
СПАЛ
1.10.2018 1 окт. 2018 пн 21:30
минуты: 1' - 90'
Сампдория
2
СПАЛ
1
минуты: 1' - 90'
27.09.2018 27 сент. 2018 чт 20:00
СПАЛ
0 : 2
Сассуоло
27.09.2018 27 сент. 2018 чт 20:00
был в запасе
СПАЛ
0
Сассуоло
2
был в запасе
17.09.2018 17 сент. 2018 пн 21:30
СПАЛ
2 : 0
Аталанта
17.09.2018 17 сент. 2018 пн 21:30
был в запасе
СПАЛ
2
Аталанта
0
был в запасе
2.09.2018 2 сент. 2018 вс 21:30
Торино
1 : 0
СПАЛ
2.09.2018 2 сент. 2018 вс 21:30
был в запасе
Торино
1
СПАЛ
0
был в запасе
26.08.2018 26 авг. 2018 вс 19:00
СПАЛ
1 : 0
Парма
26.08.2018 26 авг. 2018 вс 19:00
был в запасе
СПАЛ
1
Парма
0
был в запасе
19.08.2018 19 авг. 2018 вс 21:30
Болонья
0 : 1
СПАЛ
19.08.2018 19 авг. 2018 вс 21:30
был в запасе
Болонья
0
СПАЛ
1
был в запасе