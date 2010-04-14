Мариано Перниа
№25
Защитник
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Команда
Гражданство
Испания
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
14.04.2010 14 апр. 2010 ср 21:00
Атлетико
1 : 2
Херес
14.04.2010 14 апр. 2010 ср 21:00
минуты: 1' - 90'
Атлетико
1
Херес
2
минуты: 1' - 90'
21.03.2010 21 марта 2010 вс 19:00
Мальорка
4 : 1
Атлетико
21.03.2010 21 марта 2010 вс 19:00
был в запасе
Мальорка
4
Атлетико
1
был в запасе
9.01.2010 9 янв. 2010 сб 20:00
Вальядолид
0 : 4
Атлетико
9.01.2010 9 янв. 2010 сб 20:00
был в запасе
Вальядолид
0
Атлетико
4
был в запасе
2.01.2010 2 янв. 2010 сб 23:55
Атлетико
2 : 1
Севилья
2.01.2010 2 янв. 2010 сб 23:55
был в запасе
Атлетико
2
Севилья
1
был в запасе
13.12.2009 13 дек. 2009 вс 21:00
Атлетико
1 : 2
Вильярреал
13.12.2009 13 дек. 2009 вс 21:00
был в запасе
Атлетико
1
Вильярреал
2
был в запасе
5.12.2009 5 дек. 2009 сб 20:00
Херес
0 : 2
Атлетико
5.12.2009 5 дек. 2009 сб 20:00
был в запасе
Херес
0
Атлетико
2
был в запасе