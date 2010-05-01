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Пауло Сезар Фонсека
№7
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Бразилия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
германия. бундеслига
германия. кубок
Сезон:
2009/2010
2008/2009
1.05.2010
1 мая 2010
сб
16:30
Боруссия
1 : 1
Вольфсбург
1.05.2010
1 мая 2010
сб
16:30
был в запасе
Боруссия
1
Вольфсбург
1
был в запасе
5.12.2009
5 дек. 2009
сб
17:30
Боруссия
4 : 0
Нюрнберг
5.12.2009
5 дек. 2009
сб
17:30
был в запасе
Боруссия
4
Нюрнберг
0
был в запасе
30.10.2009
30 окт. 2009
пт
22:30
Боруссия
2 : 0
Герта
30.10.2009
30 окт. 2009
пт
22:30
был в запасе
Боруссия
2
Герта
0
был в запасе
3.10.2009
3 окт. 2009
сб
19:30
Боруссия
0 : 1
Боруссия
3.10.2009
3 окт. 2009
сб
19:30
минуты: 1' - 90'
Боруссия
0
Боруссия
1
минуты: 1' - 90'
26.09.2009
26 сент. 2009
сб
16:30
Боруссия
0 : 1
Шальке-04
26.09.2009
26 сент. 2009
сб
16:30
минуты: 1' - 90'
Боруссия
0
Шальке-04
1
минуты: 1' - 90'
19.09.2009
19 сент. 2009
сб
16:30
Ганновер-96
1 : 1
Боруссия
19.09.2009
19 сент. 2009
сб
16:30
минуты: 1' - 90'
Ганновер-96
1
Боруссия
1
минуты: 1' - 90'
12.09.2009
12 сент. 2009
сб
16:30
Боруссия
1 : 5
Бавария
12.09.2009
12 сент. 2009
сб
16:30
минуты: 1' - 90'
Боруссия
1
Бавария
5
минуты: 1' - 90'
22.08.2009
22 авг. 2009
сб
16:30
Боруссия
1 : 1
Штутгарт
22.08.2009
22 авг. 2009
сб
16:30
минуты: 1' - 4'
Боруссия
1
Штутгарт
1
минуты: 1' - 4'
15.08.2009
15 авг. 2009
сб
16:30
Гамбург
4 : 1
Боруссия
15.08.2009
15 авг. 2009
сб
16:30
минуты: 1' - 90'
Гамбург
4
Боруссия
1
минуты: 1' - 90'
8.08.2009
8 авг. 2009
сб
16:30
Боруссия
1 : 0
Кельн
8.08.2009
8 авг. 2009
сб
16:30
минуты: 1' - 90'
Боруссия
1
Кельн
0
минуты: 1' - 90'