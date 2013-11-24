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Кристиан Лелль
№22
Защитник
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Команда
Гражданство
Германия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
испания. примера
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
германия. бундеслига
лига чемпионов групповой этап
лига чемпионов
Сезон:
2013/2014
2012/2013
24.11.2013
24 нояб. 2013
вс
14:00
Леванте
0 : 3
Вильярреал
24.11.2013
24 нояб. 2013
вс
14:00
минуты: 1' - 90'
Леванте
0
Вильярреал
3
минуты: 1' - 90'
3.11.2013
3 нояб. 2013
вс
21:00
Леванте
0 : 1
Гранада
3.11.2013
3 нояб. 2013
вс
21:00
минуты: 1' - 46'
Леванте
0
Гранада
1
минуты: 1' - 46'
1.11.2013
1 нояб. 2013
пт
-:-
Бетис
0 : 0
Леванте
1.11.2013
1 нояб. 2013
пт
-:-
был в запасе
Бетис
0
Леванте
0
был в запасе
29.09.2013
29 сент. 2013
вс
13:00
Осасуна
0 : 1
Леванте
29.09.2013
29 сент. 2013
вс
13:00
минуты: 1' - 46'
Осасуна
0
Леванте
1
минуты: 1' - 46'
24.09.2013
24 сент. 2013
вт
21:00
Леванте
1 : 1
Вальядолид
24.09.2013
24 сент. 2013
вт
21:00
минуты: 1' - 90'
Леванте
1
Вальядолид
1
минуты: 1' - 90'
21.09.2013
21 сент. 2013
сб
19:00
Альмерия
2 : 2
Леванте
39'
39'
39'
21.09.2013
21 сент. 2013
сб
19:00
минуты: 1' - 90'
Альмерия
2
Леванте
2
минуты: 1' - 90'