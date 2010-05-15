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Диего Пласенте
№2
Защитник
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Команда
Гражданство
Аргентина
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
франция. лига 1
лига чемпионов
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2009/2010
2008/2009
15.05.2010
15 мая 2010
сб
22:00
Ланс
4 : 3
Бордо
15.05.2010
15 мая 2010
сб
22:00
был в запасе
Ланс
4
Бордо
3
был в запасе
28.04.2010
28 апр. 2010
ср
20:00
Валансьен
2 : 0
Бордо
28.04.2010
28 апр. 2010
ср
20:00
был в запасе
Валансьен
2
Бордо
0
был в запасе
24.04.2010
24 апр. 2010
сб
20:00
Лорьян
1 : 0
Бордо
24.04.2010
24 апр. 2010
сб
20:00
минуты: 1' - 66'
Лорьян
1
Бордо
0
минуты: 1' - 66'
19.12.2009
19 дек. 2009
сб
21:00
Бордо
4 : 1
Лорьян
19.12.2009
19 дек. 2009
сб
21:00
был в запасе
Бордо
4
Лорьян
1
был в запасе
16.12.2009
16 дек. 2009
ср
21:00
Монпелье
0 : 1
Бордо
16.12.2009
16 дек. 2009
ср
21:00
был в запасе
Монпелье
0
Бордо
1
был в запасе
29.11.2009
29 нояб. 2009
вс
19:00
Нанси
0 : 3
Бордо
29.11.2009
29 нояб. 2009
вс
19:00
был в запасе
Нанси
0
Бордо
3
был в запасе
21.11.2009
21 нояб. 2009
сб
21:00
Бордо
0 : 1
Валансьен
21.11.2009
21 нояб. 2009
сб
21:00
был в запасе
Бордо
0
Валансьен
1
был в запасе
3.10.2009
3 окт. 2009
сб
20:00
Сент-Этьен
3 : 1
Бордо
3.10.2009
3 окт. 2009
сб
20:00
минуты: 1' - 90'
Сент-Этьен
3
Бордо
1
минуты: 1' - 90'
19.09.2009
19 сент. 2009
сб
20:00
Булонь
0 : 2
Бордо
19.09.2009
19 сент. 2009
сб
20:00
минуты: 1' - 90'
Булонь
0
Бордо
2
минуты: 1' - 90'
12.09.2009
12 сент. 2009
сб
22:00
Бордо
1 : 0
Гренобль
12.09.2009
12 сент. 2009
сб
22:00
был в запасе
Бордо
1
Гренобль
0
был в запасе
23.08.2009
23 авг. 2009
вс
18:00
Бордо
4 : 0
Ницца
23.08.2009
23 авг. 2009
вс
18:00
был в запасе
Бордо
4
Ницца
0
был в запасе