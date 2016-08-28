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Матч-центр
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Дмитрий Смирнов
№24
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Россия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. премьер-лига
россия. фнл
россия. кубок
россия. фнл второй этап
россия. первый дивизион
Сезон:
2016/2017
2014/2015
2010
2009
28.08.2016
28 авг. 2016
вс
17:00
Урал
1 : 1
Арсенал
28.08.2016
28 авг. 2016
вс
17:00
был в запасе
Урал
1
Арсенал
1
был в запасе
22.08.2016
22 авг. 2016
пн
19:30
Арсенал
0 : 0
Оренбург
22.08.2016
22 авг. 2016
пн
19:30
минуты: 70' - 90'
Арсенал
0
Оренбург
0
минуты: 70' - 90'
14.08.2016
14 авг. 2016
вс
20:00
Анжи
1 : 0
Арсенал
14.08.2016
14 авг. 2016
вс
20:00
минуты: 80' - 90'
Анжи
1
Арсенал
0
минуты: 80' - 90'
6.08.2016
6 авг. 2016
сб
19:30
Арсенал
1 : 0
Рубин
6.08.2016
6 авг. 2016
сб
19:30
был в запасе
Арсенал
1
Рубин
0
был в запасе
31.07.2016
31 июля 2016
вс
18:00
Спартак
4 : 0
Арсенал
31.07.2016
31 июля 2016
вс
18:00
был в запасе
Спартак
4
Арсенал
0
был в запасе