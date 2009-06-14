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Денис Евсиков
№0
Защитник
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Команда
Гражданство
Россия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. премьер-лига
Сезон:
2009
14.06.2009
14 июня 2009
вс
10:30
Томь
1 : 2
Амкар
14.06.2009
14 июня 2009
вс
10:30
был в запасе
Томь
1
Амкар
2
был в запасе
30.05.2009
30 мая 2009
сб
10:30
Томь
2 : 3
Динамо
30.05.2009
30 мая 2009
сб
10:30
был в запасе
Томь
2
Динамо
3
был в запасе
11.04.2009
11 апр. 2009
сб
18:15
Кубань
0 : 0
Томь
11.04.2009
11 апр. 2009
сб
18:15
минуты: 1' - 27'
Кубань
0
Томь
0
минуты: 1' - 27'
5.04.2009
5 апр. 2009
вс
10:45
Томь
0 : 3
Зенит
40'
40'
40'
5.04.2009
5 апр. 2009
вс
10:45
минуты: 1' - 90'
Томь
0
Зенит
3
минуты: 1' - 90'
23.03.2009
23 марта 2009
пн
19:00
ЦСКА
0 : 1
Томь
36'
36'
36'
23.03.2009
23 марта 2009
пн
19:00
минуты: 1' - 90'
ЦСКА
0
Томь
1
минуты: 1' - 90'
15.03.2009
15 марта 2009
вс
16:00
Томь
0 : 1
Крылья Советов
15.03.2009
15 марта 2009
вс
16:00
минуты: 1' - 90'
Томь
0
Крылья Советов
1
минуты: 1' - 90'