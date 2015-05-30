Антон Хазов
№16
Нападающий
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Команда
Нижний Новгород
Гражданство
Россия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
30.05.2015 30 мая 2015 сб 14:00
Тосно
0 : 2
Оренбург
30.05.2015 30 мая 2015 сб 14:00
минуты: 77' - 90'
Тосно
0
Оренбург
2
минуты: 77' - 90'
24.05.2015 24 мая 2015 вс 15:00
Оренбург
1 : 1
Томь
24.05.2015 24 мая 2015 вс 15:00
минуты: 86' - 90'
Оренбург
1
Томь
1
минуты: 86' - 90'
16.05.2015 16 мая 2015 сб 17:00
Сокол
2 : 2
Оренбург
16.05.2015 16 мая 2015 сб 17:00
минуты: 81' - 90'
Сокол
2
Оренбург
2
минуты: 81' - 90'
10.05.2015 10 мая 2015 вс 15:00
Оренбург
2 : 0
Химик
10.05.2015 10 мая 2015 вс 15:00
минуты: 87' - 90'
Оренбург
2
Химик
0
минуты: 87' - 90'
22.11.2014 22 нояб. 2014 сб 16:00
Анжи
2 : 1
Оренбург
22.11.2014 22 нояб. 2014 сб 16:00
минуты: 79' - 90'
Анжи
2
Оренбург
1
минуты: 79' - 90'
18.11.2014 18 нояб. 2014 вт 13:00
Оренбург
1 : 1
Шинник
18.11.2014 18 нояб. 2014 вт 13:00
минуты: 83' - 90'
Оренбург
1
Шинник
1
минуты: 83' - 90'
14.11.2014 14 нояб. 2014 пт 16:00
Сибирь
2 : 1
Оренбург
14.11.2014 14 нояб. 2014 пт 16:00
был в запасе
Сибирь
2
Оренбург
1
был в запасе
8.11.2014 8 нояб. 2014 сб 13:00
Оренбург
2 : 1
Тюмень
8.11.2014 8 нояб. 2014 сб 13:00
был в запасе
Оренбург
2
Тюмень
1
был в запасе
2.11.2014 2 нояб. 2014 вс 12:00
Томь
0 : 2
Оренбург
2.11.2014 2 нояб. 2014 вс 12:00
минуты: 88' - 90'
Томь
0
Оренбург
2
минуты: 88' - 90'
25.10.2014 25 окт. 2014 сб 12:00
Оренбург
1 : 1
Сокол
25.10.2014 25 окт. 2014 сб 12:00
минуты: 87' - 90'
Оренбург
1
Сокол
1
минуты: 87' - 90'
19.10.2014 19 окт. 2014 вс 14:00
Химик
0 : 3
Оренбург
19.10.2014 19 окт. 2014 вс 14:00
минуты: 84' - 90'
Химик
0
Оренбург
3
минуты: 84' - 90'
11.10.2014 11 окт. 2014 сб 12:00
Оренбург
1 : 1
СКА-Хабаровск
11.10.2014 11 окт. 2014 сб 12:00
был в запасе
Оренбург
1
СКА-Хабаровск
1
был в запасе
20.09.2014 20 сент. 2014 сб 14:00
Енисей
1 : 1
Оренбург
20.09.2014 20 сент. 2014 сб 14:00
минуты: 1' - 64'
Енисей
1
Оренбург
1
минуты: 1' - 64'
13.09.2014 13 сент. 2014 сб 14:00
Оренбург
2 : 1
Сочи
13.09.2014 13 сент. 2014 сб 14:00
минуты: 73' - 90'
Оренбург
2
Сочи
1
минуты: 73' - 90'
7.09.2014 7 сент. 2014 вс 14:00
Оренбург
0 : 0
Сахалин
7.09.2014 7 сент. 2014 вс 14:00
минуты: 72' - 90'
Оренбург
0
Сахалин
0
минуты: 72' - 90'