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«Мне стоит позвонить Месси и компании, и мы разыграем седьмой?». Гвардиола поздравил «Баварию» с шестым трофеем
#Хосеп Гвардиола
12 февраля 2021, 12:46
Есть еще одна проблема: летом-2021 ФИФА хотела провести чемпионат мира среди клубов – по новой системе
#Клубный чемпионат мира
17 марта 2020, 22:50
На клубном ЧМ «Ливерпулю» забил брат-близнец бывшего игрока «Эвертона»
#Рохелио Фунес Мори
19 декабря 2019, 03:55