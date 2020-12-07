Мальта
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Мальта
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Девис Манджа
Д. Манджа
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Группа России в отборе на ЧМ – царство интриги. Там все проигрывают всем
#Россия
30 марта, 23:54
Однажды Мальта чуть не стала частью России. Еще там Горбачев и Буш закончили холодную войну, а сейчас – запрещены аборты 🇲🇹
#Мальта
23 марта, 21:00
# новости спорта
Россия обыграла Мальту в первом матче отбора ЧМ-2022. У Дзюбы гол и ассист
25 марта, 00:38
Фомин выйдет в стартовом составе России на матче с Мальтой
24 марта, 21:41
Как играли раньше Россия и Мальта
23 марта, 16:26
Прогноз на матч Мальта – Россия, 24 марта 2021 года
23 марта, 16:24
Во сколько начнется матч Мальта – Россия, 24 марта 2021 года
23 марта, 16:22
Где смотреть матч Мальта – Россия, 24 марта 2021 года
23 марта, 16:19
Россия впервые сыграет с Мальтой в квалификации. Остальные соперники уже встречались
07 декабря 2020, 21:23