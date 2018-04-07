Матч завершен
Волгарь
Астрахань
0:0
Матч завершен
Сибирь
Новосибирск
ФНЛ, 31 тур

ФНЛ,

31 тур

Россия
7 апр. 2018, 15:00 МСК
7.04.2018, 15:00 МСК
суббота
Составы
Волгарь
мин
-
Болонин
Александр Болонин
90
Сибирь
мин
-
Макаренко
Александр Макаренко
90
-
Цховребов
Валерий Цховребов
90
-
Кушнирук
Антон Кушнирук
90
-
Коржунов
Артем Коржунов
90