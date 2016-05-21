Сибирь - Волгарь: 21 мая 2016 смотреть онлайн

Матч завершен
Сибирь
Новосибирск
1:1

Сибирь - Волгарь: 21 мая 2016 смотреть онлайн

Матч завершен
Волгарь
Астрахань
ФНЛ, 38 тур

ФНЛ,

38 тур

Россия
21 мая 2016, 13:00 МСК
21.05.2016, 13:00 МСК
суббота
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Предварительный состав

Сибирь
мин
-
Киреенко
Павел Киреенко

События

Матч окончен 1:1

Прошлые матчи

07.04.2018 07 апр. 2018 сб 15:00
Волгарь
0 : 0
Сибирь
07.04.2018 07 апр. 2018 сб 15:00
Волгарь
0
Сибирь
0
10.09.2017 10 сент. 2017 вс 13:00
Сибирь
1 : 1
Волгарь
10.09.2017 10 сент. 2017 вс 13:00
Сибирь
1
Волгарь
1
06.05.2017 06 мая 2017 сб 17:00
Волгарь
4 : 0
Сибирь
06.05.2017 06 мая 2017 сб 17:00
Волгарь
4
Сибирь
0
15.10.2016 15 окт. 2016 сб 12:00
Сибирь
2 : 0
Волгарь
15.10.2016 15 окт. 2016 сб 12:00
Сибирь
2
Волгарь
0
21.05.2016 21 мая 2016 сб 13:00
Сибирь
1 : 1
Волгарь
21.05.2016 21 мая 2016 сб 13:00
Сибирь
1
Волгарь
1
11.07.2015 11 июля 2015 сб 19:00
Волгарь
1 : 1
Сибирь
11.07.2015 11 июля 2015 сб 19:00
Волгарь
1
Сибирь
1
08.11.2014 08 нояб. 2014 сб 17:00
Волгарь
2 : 0
Сибирь
08.11.2014 08 нояб. 2014 сб 17:00
Волгарь
2
Сибирь
0
12.07.2014 12 июля 2014 сб 13:30
Сибирь
1 : 0
Волгарь
12.07.2014 12 июля 2014 сб 13:30
Сибирь
1
Волгарь
0
20.05.2013 20 мая 2013 пн 18:00
Волгарь
0 : 1
Сибирь
20.05.2013 20 мая 2013 пн 18:00
Волгарь
0
Сибирь
1
22.10.2012 22 окт. 2012 пн 15:00
Сибирь
1 : 0
Волгарь
22.10.2012 22 окт. 2012 пн 15:00
Сибирь
1
Волгарь
0
19.08.2011 19 авг. 2011 пт 15:00
Сибирь
5 : 1
Волгарь
19.08.2011 19 авг. 2011 пт 15:00
Сибирь
5
Волгарь
1
15.04.2011 15 апр. 2011 пт 18:00
Волгарь
1 : 0
Сибирь
15.04.2011 15 апр. 2011 пт 18:00
Волгарь
1
Сибирь
0
11.10.2009 11 окт. 2009 вс 15:00
Волгарь
0 : 2
Сибирь
11.10.2009 11 окт. 2009 вс 15:00
Волгарь
0
Сибирь
2
13.06.2009 13 июня 2009 сб 15:00
Сибирь
4 : 0
Волгарь
13.06.2009 13 июня 2009 сб 15:00
Сибирь
4
Волгарь
0

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