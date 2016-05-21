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Сибирь VS Волгарь
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Сибирь - Волгарь: 21 мая 2016 смотреть онлайн
Матч завершен
Сибирь
Новосибирск
1:1
Сибирь - Волгарь: 21 мая 2016 смотреть онлайн
Матч завершен
Волгарь
Астрахань
ФНЛ, 38 тур
ФНЛ,
38 тур
Россия
21 мая 2016, 13:00 МСК
21.05.2016, 13:00 МСК
суббота
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События
Прошлые матчи
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Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Сибирь
мин
-
Киреенко
Павел Киреенко
События
Матч окончен 1:1
Прошлые матчи
07.04.2018
07 апр. 2018
сб
15:00
Волгарь
0 : 0
Сибирь
07.04.2018
07 апр. 2018
сб
15:00
Волгарь
0
Сибирь
0
10.09.2017
10 сент. 2017
вс
13:00
Сибирь
1 : 1
Волгарь
10.09.2017
10 сент. 2017
вс
13:00
Сибирь
1
Волгарь
1
06.05.2017
06 мая 2017
сб
17:00
Волгарь
4 : 0
Сибирь
06.05.2017
06 мая 2017
сб
17:00
Волгарь
4
Сибирь
0
15.10.2016
15 окт. 2016
сб
12:00
Сибирь
2 : 0
Волгарь
15.10.2016
15 окт. 2016
сб
12:00
Сибирь
2
Волгарь
0
21.05.2016
21 мая 2016
сб
13:00
Сибирь
1 : 1
Волгарь
21.05.2016
21 мая 2016
сб
13:00
Сибирь
1
Волгарь
1
11.07.2015
11 июля 2015
сб
19:00
Волгарь
1 : 1
Сибирь
11.07.2015
11 июля 2015
сб
19:00
Волгарь
1
Сибирь
1
08.11.2014
08 нояб. 2014
сб
17:00
Волгарь
2 : 0
Сибирь
08.11.2014
08 нояб. 2014
сб
17:00
Волгарь
2
Сибирь
0
12.07.2014
12 июля 2014
сб
13:30
Сибирь
1 : 0
Волгарь
12.07.2014
12 июля 2014
сб
13:30
Сибирь
1
Волгарь
0
20.05.2013
20 мая 2013
пн
18:00
Волгарь
0 : 1
Сибирь
20.05.2013
20 мая 2013
пн
18:00
Волгарь
0
Сибирь
1
22.10.2012
22 окт. 2012
пн
15:00
Сибирь
1 : 0
Волгарь
22.10.2012
22 окт. 2012
пн
15:00
Сибирь
1
Волгарь
0
19.08.2011
19 авг. 2011
пт
15:00
Сибирь
5 : 1
Волгарь
19.08.2011
19 авг. 2011
пт
15:00
Сибирь
5
Волгарь
1
15.04.2011
15 апр. 2011
пт
18:00
Волгарь
1 : 0
Сибирь
15.04.2011
15 апр. 2011
пт
18:00
Волгарь
1
Сибирь
0
11.10.2009
11 окт. 2009
вс
15:00
Волгарь
0 : 2
Сибирь
11.10.2009
11 окт. 2009
вс
15:00
Волгарь
0
Сибирь
2
13.06.2009
13 июня 2009
сб
15:00
Сибирь
4 : 0
Волгарь
13.06.2009
13 июня 2009
сб
15:00
Сибирь
4
Волгарь
0
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