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Волгарь VS Енисей
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Волгарь - Енисей: 06 марта 2022 смотреть онлайн
Волгарь
Астрахань
-:-
Волгарь - Енисей: 06 марта 2022 смотреть онлайн
Енисей
Красноярск
ФНЛ, 26 тур
ФНЛ,
26 тур
Россия
6 марта 2022, -:- МСК
6.03.2022, -:- МСК
воскресенье
Составы
События
Прошлые матчи
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Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Подробнее
Волгарь
мин
-
Хомуха
Иван Хомуха
-
Бердников
Алексей Бердников
-
Агаларов
Гамид Агаларов
Главный тренер
Виталий Панов
Енисей
мин
1
Опарин
Михаил Опарин
19
Гарбуз
Константин Гарбуз
2
Кичин
Валерий Кичин
15
Цховребов
Валерий Цховребов
5
Марков
Николай Марков
32
Глушков
Никита Глушков
7
Зотов
Александр Зотов
21
Иванов
Егор Иванов
8
Ломакин
Александр Ломакин
64
Ланин
Олег Ланин
12
Раздорских
Никита Раздорских
Запасные
30
Ребров
Дмитрий Ребров
-
80
Абрамов
Артем Абрамов
-
6
Рукас
Андрюс Рукас
-
25
Елеев
Максим Елеев
-
10
Комков
Михаил Комков
-
17
Песиков
Евгений Песиков
-
33
Сухомлинов
Максим Сухомлинов
-
91
Карпук
Илья Карпук
-
Главный тренер
Александр Алферов
Прошлые матчи
27.02.2021
27 февр. 2021
сб
13:00
Енисей
1 : 4
Волгарь
27.02.2021
27 февр. 2021
сб
13:00
Енисей
1
Волгарь
4
05.09.2020
05 сент. 2020
сб
17:30
Волгарь
1 : 1
Енисей
05.09.2020
05 сент. 2020
сб
17:30
Волгарь
1
Енисей
1
26.08.2020
26 авг. 2020
ср
15:00
Енисей
2 : 1
Волгарь
26.08.2020
26 авг. 2020
ср
15:00
Енисей
2
Волгарь
1
02.05.2018
02 мая 2018
ср
13:00
Енисей
2 : 1
Волгарь
02.05.2018
02 мая 2018
ср
13:00
Енисей
2
Волгарь
1
14.10.2017
14 окт. 2017
сб
16:00
Волгарь
1 : 2
Енисей
14.10.2017
14 окт. 2017
сб
16:00
Волгарь
1
Енисей
2
19.11.2016
19 нояб. 2016
сб
13:00
Енисей
1 : 0
Волгарь
19.11.2016
19 нояб. 2016
сб
13:00
Енисей
1
Волгарь
0
31.07.2016
31 июля 2016
вс
18:00
Волгарь
0 : 0
Енисей
31.07.2016
31 июля 2016
вс
18:00
Волгарь
0
Енисей
0
18.04.2016
18 апр. 2016
пн
15:00
Енисей
0 : 2
Волгарь
18.04.2016
18 апр. 2016
пн
15:00
Енисей
0
Волгарь
2
04.10.2015
04 окт. 2015
вс
17:00
Волгарь
1 : 1
Енисей
04.10.2015
04 окт. 2015
вс
17:00
Волгарь
1
Енисей
1
05.04.2015
05 апр. 2015
вс
13:00
Енисей
2 : 3
Волгарь
05.04.2015
05 апр. 2015
вс
13:00
Енисей
2
Волгарь
3
13.09.2014
13 сент. 2014
сб
18:00
Волгарь
0 : 0
Енисей
13.09.2014
13 сент. 2014
сб
18:00
Волгарь
0
Енисей
0
19.03.2013
19 марта 2013
вт
18:00
Волгарь
1 : 1
Енисей
19.03.2013
19 марта 2013
вт
18:00
Волгарь
1
Енисей
1
22.08.2012
22 авг. 2012
ср
14:00
Енисей
0 : 0
Волгарь
22.08.2012
22 авг. 2012
ср
14:00
Енисей
0
Волгарь
0
26.03.2012
26 марта 2012
пн
14:00
Енисей
2 : 1
Волгарь
26.03.2012
26 марта 2012
пн
14:00
Енисей
2
Волгарь
1
22.08.2011
22 авг. 2011
пн
14:00
Енисей
0 : 0
Волгарь
22.08.2011
22 авг. 2011
пн
14:00
Енисей
0
Волгарь
0
18.04.2011
18 апр. 2011
пн
17:30
Волгарь
1 : 0
Енисей
18.04.2011
18 апр. 2011
пн
17:30
Волгарь
1
Енисей
0
Новости
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