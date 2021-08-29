Енисей - Волгарь: 29 августа 2021 смотреть онлайн

Енисей
Красноярск
-:-

Енисей - Волгарь: 29 августа 2021 смотреть онлайн

Волгарь
Астрахань
ФНЛ, 8 тур

ФНЛ,

8 тур

Россия
29 авг. 2021, -:- МСК
29.08.2021, -:- МСК
воскресенье
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы

Предварительный состав

Подробнее
Енисей
мин
1
Опарин
Михаил Опарин
19
Гарбуз
Константин Гарбуз
2
Кичин
Валерий Кичин
15
Цховребов
Валерий Цховребов
5
Марков
Николай Марков
32
Глушков
Никита Глушков
7
Зотов
Александр Зотов
21
Иванов
Егор Иванов
8
Ломакин
Александр Ломакин
64
Ланин
Олег Ланин
12
Раздорских
Никита Раздорских
Запасные
30
Ребров
Дмитрий Ребров
-
80
Абрамов
Артем Абрамов
-
6
Рукас
Андрюс Рукас
-
25
Елеев
Максим Елеев
-
10
Комков
Михаил Комков
-
17
Песиков
Евгений Песиков
-
33
Сухомлинов
Максим Сухомлинов
-
91
Карпук
Илья Карпук
-
Главный тренер
Александр Алферов
Волгарь
мин
-
Хомуха
Иван Хомуха
-
Бердников
Алексей Бердников
-
Агаларов
Гамид Агаларов
Главный тренер
Виталий Панов

Прошлые матчи

27.02.2021 27 февр. 2021 сб 13:00
Енисей
1 : 4
Волгарь
27.02.2021 27 февр. 2021 сб 13:00
Енисей
1
Волгарь
4
05.09.2020 05 сент. 2020 сб 17:30
Волгарь
1 : 1
Енисей
05.09.2020 05 сент. 2020 сб 17:30
Волгарь
1
Енисей
1
26.08.2020 26 авг. 2020 ср 15:00
Енисей
2 : 1
Волгарь
26.08.2020 26 авг. 2020 ср 15:00
Енисей
2
Волгарь
1
02.05.2018 02 мая 2018 ср 13:00
Енисей
2 : 1
Волгарь
02.05.2018 02 мая 2018 ср 13:00
Енисей
2
Волгарь
1
14.10.2017 14 окт. 2017 сб 16:00
Волгарь
1 : 2
Енисей
14.10.2017 14 окт. 2017 сб 16:00
Волгарь
1
Енисей
2
19.11.2016 19 нояб. 2016 сб 13:00
Енисей
1 : 0
Волгарь
19.11.2016 19 нояб. 2016 сб 13:00
Енисей
1
Волгарь
0
31.07.2016 31 июля 2016 вс 18:00
Волгарь
0 : 0
Енисей
31.07.2016 31 июля 2016 вс 18:00
Волгарь
0
Енисей
0
18.04.2016 18 апр. 2016 пн 15:00
Енисей
0 : 2
Волгарь
18.04.2016 18 апр. 2016 пн 15:00
Енисей
0
Волгарь
2
04.10.2015 04 окт. 2015 вс 17:00
Волгарь
1 : 1
Енисей
04.10.2015 04 окт. 2015 вс 17:00
Волгарь
1
Енисей
1
05.04.2015 05 апр. 2015 вс 13:00
Енисей
2 : 3
Волгарь
05.04.2015 05 апр. 2015 вс 13:00
Енисей
2
Волгарь
3
13.09.2014 13 сент. 2014 сб 18:00
Волгарь
0 : 0
Енисей
13.09.2014 13 сент. 2014 сб 18:00
Волгарь
0
Енисей
0
19.03.2013 19 марта 2013 вт 18:00
Волгарь
1 : 1
Енисей
19.03.2013 19 марта 2013 вт 18:00
Волгарь
1
Енисей
1
22.08.2012 22 авг. 2012 ср 14:00
Енисей
0 : 0
Волгарь
22.08.2012 22 авг. 2012 ср 14:00
Енисей
0
Волгарь
0
26.03.2012 26 марта 2012 пн 14:00
Енисей
2 : 1
Волгарь
26.03.2012 26 марта 2012 пн 14:00
Енисей
2
Волгарь
1
22.08.2011 22 авг. 2011 пн 14:00
Енисей
0 : 0
Волгарь
22.08.2011 22 авг. 2011 пн 14:00
Енисей
0
Волгарь
0
18.04.2011 18 апр. 2011 пн 17:30
Волгарь
1 : 0
Енисей
18.04.2011 18 апр. 2011 пн 17:30
Волгарь
1
Енисей
0

Новости

Кержаков терпел аренды и ФНЛ, чтобы стать основным в «Зените» в 33. Сейчас остался в клубе из-за рождения сына
#Михаил Кержаков
03 октября 2020, 15:16
Везде опять обсуждают Сутормина. Оказалось, «Зенит» купил его за 50 тысяч рублей
#Алексей Сутормин
20 августа 2019, 19:05
Как часто в России умирают футбольные клубы
#РПЛ
07 июня 2019, 13:43
# Новости матча
Лучший отыгрыш по трансферу Сутормина. Есть котик, картошка фри и печаль
21 августа 2019, 12:30