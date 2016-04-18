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Енисей VS Волгарь
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Енисей - Волгарь: 18 апреля 2016 смотреть онлайн
Матч завершен
Енисей
Красноярск
0:2
Енисей - Волгарь: 18 апреля 2016 смотреть онлайн
Матч завершен
Волгарь
Астрахань
ФНЛ, 32 тур
ФНЛ,
32 тур
Россия
18 апр. 2016, 15:00 МСК
18.04.2016, 15:00 МСК
понедельник
Евгений Турбин
Евгений Турбин
Главный Судья
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Енисей
мин
15
Цховребов
Валерий Цховребов
-
Марков
Николай Марков
1
Опарин
Михаил Опарин
91
Карпук
Илья Карпук
12
Раздорских
Никита Раздорских
13
Галимов
Александр Галимов
33
Сухомлинов
Максим Сухомлинов
2
Кичин
Валерий Кичин
32
Глушков
Никита Глушков
8
Ломакин
Александр Ломакин
64
Ланин
Олег Ланин
Запасные
30
Ребров
Дмитрий Ребров
-
19
Гарбуз
Константин Гарбуз
-
80
Абрамов
Артем Абрамов
-
10
Комков
Михаил Комков
-
21
Иванов
Егор Иванов
-
17
Песиков
Евгений Песиков
-
7
Зотов
Александр Зотов
-
23
Лескано
Хуан Эдуардо Лескано
-
Волгарь
мин
5
Хомуха
Иван Хомуха
11
Болонин
Александр Болонин
27
Журавлёв
Юрий Журавлёв
77
Бердников
Алексей Бердников
20
Полубояринов
Данил Полубояринов
30
Саганович
Дмитрий Саганович
7
Павлишин
Алексей Павлишин
95
Погосов
Артем Погосов
4
Локтионов
Роман Локтионов
23
Емельянов
Данила Емельянов
79
Юсупов
Артём Юсупов
Запасные
22
Антипин
Станислав Антипин
-
6
Ведерников
Данила Ведерников
-
14
Зенин
Андрей Зенин
-
18
Мендель
Андрей Мендель
-
81
Николаев
Олег Николаев
-
10
Пугачев
Юрий Пугачев
-
24
Белоус
Илья Белоус
-
15
Сергеев
Виктор Сергеев
-
71
Бутенко
Александр Бутенко
-
97
Albert Gabaraev
Albert Gabaraev
-
72
Daniil Gorovykh
Daniil Gorovykh
-
События
Матч окончен 0:2
Прошлые матчи
27.02.2021
27 февр. 2021
сб
13:00
Енисей
1 : 4
Волгарь
27.02.2021
27 февр. 2021
сб
13:00
Енисей
1
Волгарь
4
05.09.2020
05 сент. 2020
сб
17:30
Волгарь
1 : 1
Енисей
05.09.2020
05 сент. 2020
сб
17:30
Волгарь
1
Енисей
1
26.08.2020
26 авг. 2020
ср
15:00
Енисей
2 : 1
Волгарь
26.08.2020
26 авг. 2020
ср
15:00
Енисей
2
Волгарь
1
02.05.2018
02 мая 2018
ср
13:00
Енисей
2 : 1
Волгарь
02.05.2018
02 мая 2018
ср
13:00
Енисей
2
Волгарь
1
14.10.2017
14 окт. 2017
сб
16:00
Волгарь
1 : 2
Енисей
14.10.2017
14 окт. 2017
сб
16:00
Волгарь
1
Енисей
2
19.11.2016
19 нояб. 2016
сб
13:00
Енисей
1 : 0
Волгарь
19.11.2016
19 нояб. 2016
сб
13:00
Енисей
1
Волгарь
0
31.07.2016
31 июля 2016
вс
18:00
Волгарь
0 : 0
Енисей
31.07.2016
31 июля 2016
вс
18:00
Волгарь
0
Енисей
0
18.04.2016
18 апр. 2016
пн
15:00
Енисей
0 : 2
Волгарь
18.04.2016
18 апр. 2016
пн
15:00
Енисей
0
Волгарь
2
04.10.2015
04 окт. 2015
вс
17:00
Волгарь
1 : 1
Енисей
04.10.2015
04 окт. 2015
вс
17:00
Волгарь
1
Енисей
1
05.04.2015
05 апр. 2015
вс
13:00
Енисей
2 : 3
Волгарь
05.04.2015
05 апр. 2015
вс
13:00
Енисей
2
Волгарь
3
13.09.2014
13 сент. 2014
сб
18:00
Волгарь
0 : 0
Енисей
13.09.2014
13 сент. 2014
сб
18:00
Волгарь
0
Енисей
0
19.03.2013
19 марта 2013
вт
18:00
Волгарь
1 : 1
Енисей
19.03.2013
19 марта 2013
вт
18:00
Волгарь
1
Енисей
1
22.08.2012
22 авг. 2012
ср
14:00
Енисей
0 : 0
Волгарь
22.08.2012
22 авг. 2012
ср
14:00
Енисей
0
Волгарь
0
26.03.2012
26 марта 2012
пн
14:00
Енисей
2 : 1
Волгарь
26.03.2012
26 марта 2012
пн
14:00
Енисей
2
Волгарь
1
22.08.2011
22 авг. 2011
пн
14:00
Енисей
0 : 0
Волгарь
22.08.2011
22 авг. 2011
пн
14:00
Енисей
0
Волгарь
0
18.04.2011
18 апр. 2011
пн
17:30
Волгарь
1 : 0
Енисей
18.04.2011
18 апр. 2011
пн
17:30
Волгарь
1
Енисей
0
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