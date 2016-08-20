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Кубок Германии
Виктория VS Нюрнберг
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Виктория - Нюрнберг: 20 августа 2016 смотреть онлайн
Матч завершен
Виктория
Кельн
Баста 80
1:1
( 6 : 7)
Виктория - Нюрнберг: 20 августа 2016 смотреть онлайн
Матч завершен
Нюрнберг
Нюрнберг
Хут 76
Кубок Германии, 1/32 финала
Кубок Германии,
1/32 финала
Германия
20 авг. 2016, 16:30 МСК
20.08.2016, 16:30 МСК
суббота
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Составы
Виктория
мин
-
Баста
Душан Баста
80'
80'
90
-
Шоджаеи
Масуд Шоджаеи
90
Нюрнберг
мин
-
Хут
Роберт Хут
76'
76'
90
-
Салли
Эдгар Салли
90
Запасные
3
Ховланд
Эвен Ховланд
-
События
Матч окончен 1:1
Желтая карточка
Душан Баста
81'
ГОЛ! 1:1
Душан Баста
80'
76'
ГОЛ! 0:1
Роберт Хут
47'
Желтая карточка
Эдгар Салли
Желтая карточка
Масуд Шоджаеи
12'
Прошлые матчи
20.08.2016
20 авг. 2016
сб
16:30
Виктория
1(6) : 1(7)
Нюрнберг
20.08.2016
20 авг. 2016
сб
16:30
Виктория
1(6)
Нюрнберг
1(7)
Новости
Чудесное спасение от вылета: пропустить три, забить на 7-й добавленной после ВАР и выжить благодаря разнице мячей
#Нюрнберг
11 июля 2020, 22:03
В Бундеслиге есть немец с российским гражданством. Какой шикарный гол он забил «Шальке» 💣
1
#Эдуард Левен
24 мая 2020, 17:36
1
Фантомный гол, переигровка, угрозы судьям. Так «Бавария» и «Нюрнберг» раскачали Бундеслигу четверть века назад
#Томас Хельмер
23 апреля 2020, 14:29
#
Новости матча
Игрок «Нюрнберга» ударил соперника в пах. Судья разобрался с помощью VAR
24 февраля 2019, 14:49