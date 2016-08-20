Виктория - Нюрнберг: 20 августа 2016 смотреть онлайн

Матч завершен
Виктория
Кельн
Баста 80
1:1
( 6 : 7)

Виктория - Нюрнберг: 20 августа 2016 смотреть онлайн

Матч завершен
Нюрнберг
Нюрнберг
Хут 76
Кубок Германии, 1/32 финала

Кубок Германии,

1/32 финала

Германия
20 авг. 2016, 16:30 МСК
20.08.2016, 16:30 МСК
суббота
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Составы

Виктория
мин
-
Баста
Душан Баста
80'
80'
90
-
Шоджаеи
Масуд Шоджаеи
90
Нюрнберг
мин
-
Хут
Роберт Хут
76'
76'
90
-
Салли
Эдгар Салли
90
Запасные
3
Ховланд
Эвен Ховланд
-

События

Матч окончен 1:1
Желтая карточка
Душан Баста
81'
ГОЛ! 1:1
Душан Баста
80'
76'
ГОЛ! 0:1
Роберт Хут
47'
Желтая карточка
Эдгар Салли
Желтая карточка
Масуд Шоджаеи
12'

Прошлые матчи

20.08.2016 20 авг. 2016 сб 16:30
Виктория
1(6) : 1(7)
Нюрнберг
20.08.2016 20 авг. 2016 сб 16:30
Виктория
1(6)
Нюрнберг
1(7)

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