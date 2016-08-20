Суонси - Халл Сити: 20 августа 2016 смотреть онлайн

Матч завершен
Суонси
Суонси
0:2

Суонси - Халл Сити: 20 августа 2016 смотреть онлайн

Матч завершен
Халл Сити
Кингстон-апон-Халл
Мэлони 79
Эрнандес 90
АПЛ, 2 тур

АПЛ,

2 тур

Англия
20 авг. 2016, 17:00 МСК
20.08.2016, 17:00 МСК
суббота
Стюарт Атвелл
Стюарт Атвелл
Главный Судья
Составы
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Прогнозы

Составы

Суонси
мин
1
Фабиански
Лукаш Фабиански
90
26
Ноутон
Кайл Ноутон
90
2
Амат
Жорди Амат
90
33
Фернандес
Федерико Фернандес
90
35
Кингсли
Стивен Кингсли
90
1
Фер
Лерой Фер
68
23
Сигурдссон
Гильфи Сигурдссон
90
24
Корк
Джек Корк
90
17
Барроу
Моду Барроу
85
9
Льоренте
Фернандо Льоренте
90
15
Раутледж
Уэйн Раутледж
55
Запасные
13
Нордфельдт
Кристоффер Нордфельдт
-
22
Ранхель
Анхель Ранхель
-
5
ван дер Хоорн
Майк ван дер Хоорн
-
4
Ки Сун-Юн
Ки Сун-Юн
22
20
Монтеро
Джефферсон Монтеро
35
56
Фултон
Джей Фултон
-
12
Дайер
Натан Дайер
5
Халл Сити
мин
16
Якупович
Элдин Якупович
90
6
Дэйвис
Кертис Дэйвис
90
3
Робертсон
Эндрю Робертсон
90
8
Хаддлстоун
Том Хаддлстоун
90
27
Эль-Мохамади
Ахмед Эль-Мохамади
90
14
Ливермор
Джейк Ливермор
90
16
Клукас
Самуэль Клукас
90
7
Мейлер
Дэвид Мейлер
90
20
Диоманде
Адама Диоманде
73
9
Эрнандес
Абель Эрнандес
90'
90'
90
10
Снодграсс
Роберт Снодграсс
90
Запасные
12
Куцяк
Душан Куцяк
-
28
Тимон
Джош Тимон
-
36
Олли
Грег Олли
-
37
Клэкстоун
Джош Клэкстоун
-
15
Мэлони
Шон Мэлони
79'
17
32
Лер
Грег Лер
-
29
Боуэн
Харрод Боуэн
-

События

Матч окончен 0:2
90'
ГОЛ! 0:2
Абель Эрнандес
Замена
Натан Дайер
Моду Барроу
85'
79'
ГОЛ! 0:1
Шон Мэлони
73'
Замена
Шон Мэлони
Адама Диоманде
Замена
Ки Сун-Юн
Лерой Фер
68'
Замена
Джефферсон Монтеро
Уэйн Раутледж
55'

Прошлые матчи

11.03.2017 11 марта 2017 сб 18:00
Халл Сити
2 : 1
Суонси
11.03.2017 11 марта 2017 сб 18:00
Халл Сити
2
Суонси
1
07.01.2017 07 янв. 2017 сб 18:00
Халл Сити
2 : 0
Суонси
07.01.2017 07 янв. 2017 сб 18:00
Халл Сити
2
Суонси
0
20.08.2016 20 авг. 2016 сб 17:00
Суонси
0 : 2
Халл Сити
20.08.2016 20 авг. 2016 сб 17:00
Суонси
0
Халл Сити
2
04.04.2015 04 апр. 2015 сб 17:00
Суонси
3 : 1
Халл Сити
04.04.2015 04 апр. 2015 сб 17:00
Суонси
3
Халл Сити
1
20.12.2014 20 дек. 2014 сб 18:00
Халл Сити
0 : 1
Суонси
20.12.2014 20 дек. 2014 сб 18:00
Халл Сити
0
Суонси
1
05.04.2014 05 апр. 2014 сб 17:00
Халл Сити
1 : 0
Суонси
05.04.2014 05 апр. 2014 сб 17:00
Халл Сити
1
Суонси
0
09.12.2013 09 дек. 2013 пн 22:59
Суонси
1 : 1
Халл Сити
09.12.2013 09 дек. 2013 пн 22:59
Суонси
1
Халл Сити
1

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